18/05/2020 - 12:00

EURASIA GROUPE

INAUGURE LA PREMIERE USINE DE FABRICATION DE MASQUEs chirurgicaux d'ILE DE FRANCE

Gennevilliers, le 18 Mai 2020

Implantée dans les locaux de sa filiale SOCIETE LES TUBES DE MONTREUIL, EURASIA GROUPE a inauguré, en date du 14 Mai 2020 en présence de Madame Valérie PECRESSE, Présidente du conseil régional d'Île-de-France, la première ligne de production de masques chirurgicaux en Ile de France.

Après s'être mobilisé au tout début de la crise sanitaire, EURASIA GROUPE a distribué gratuitement plus de 500.000 masques auprès de certaines collectivités locales de la région Ile France pour répondre à la pénurie à laquelle la France a été confrontée. EURASIA GROUPE a ainsi assuré la gestion, la livraison et le dédouanement de lots de masques importés de Chine avec l'aide des autorités territoriales.

Afin de sécuriser les marchés d'approvisionnement dans un contexte extrêmement tendu et de permettre de retrouver la souveraineté nationale, Hsueh Sheng WANG, Président d'EURASIA GROUPE s'est engagé le 21 avril 2020 vis à vis de la Région Ile de France à implanter et à mettre en service la première usine d'envergure, de masques chirurgicaux en Ile de France.

Quelques jours après, les deux premières lignes de production ont été mises en service.

Le déploiement de cette usine se poursuivra dans les jours à venir avec la mise en route de 6 autres lignes de production de masques chirurgicaux et 2 lignes de masques N95.

Pour un investissement de l'ordre de 4,5 M€, réalisé par un véhicule dédié, filiale à 100% d'EURASIA GROUPE, l'usine devrait produire, en pleine capacité environ 1.000.000 de masques chirurgicaux, 100.000 de masques N 95 par jour, et employer une vingtaine de salariés.

Dans ce projet, répondant à l'urgence de la crise sanitaire qui frappe la France, Monsieur Hsueh Sheng WANG a réuni toutes ses connaissances et son savoir-faire d'investisseur pour réaliser ce projet dans un esprit de solidarité et dans des délais particulièrement courts.

A propos d'EURASIA GROUPE

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location d'actifs immobiliers d'entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux et a développé sa stratégie par l'acquisition du Centre Commercial de Blanc Mesnil.

Ses actifs immobiliers situés essentiellement en Ile de France et plus particulièrement sur la couronne Nord de Paris lui permettent d'être un acteur foncier important et reconnu en Ile de France

EURASIA GROUPE développe aussi sa branche de promoteur immobilier par l'intermédiaire de ses filiales.

Contacts : Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – wang@eurasiagroupe.com

Site internet : www.eurasiagroupe.com/

Informations investisseurs : www.eurasiagroupe.com/financial-information