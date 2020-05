05/05/2020 - 09:00

EURASIA GROUPE

RETARD DANS LA PUBLICATION

DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 decembre 2019

Gennevilliers, le 05 Mai 2020

La société informe ses actionnaires du retard pris concernant la publication de son rapport annuel, eu égard à la crise sanitaire actuelle ayant perturbé les activités des équipes et du commissaire aux comptes.

La société anticipe une publication des comptes et du rapport du Commissaire aux comptes au plus tard pour le 30 mai 2020 et l'assemblée générale sera tenue avant le 30 Juin 2020 mais adaptée à la situation actuelle.

Enfin, s'il est encore trop tôt pour estimer de manière précise les incidences opérationnelles et financières à court et à moyen terme de la crise sanitaire actuelle que nous traversons, EURASIA GROUPE bénéficie d'atouts solides et incontestables pour traverser cette période difficile.

A propos d'EURASIA GROUPE

EURASIA GROUPE est une société foncière spécialisée dans la location et la sous-location d'actifs immobiliers d'entrepôts logistiques, de magasins show-rooms et de bureaux et a développé sa stratégie par l'acquisition du Centre Commercial de Blanc Mesnil.

Ses actifs immobiliers situés essentiellement en Ile de France et plus particulièrement sur la couronne Nord de Paris lui permettent d'être un acteur foncier important et reconnu en Ile de France

EURASIA GROUPE développe aussi sa branche de promoteur immobilier par l'intermédiaire de ses filiales.

