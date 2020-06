03/06/2020 - 18:00

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI

Société Anonyme au capital social de 676 673,48 euros

Siège social : 164, boulevard Haussmann – 75 008 Paris

RCS Paris 328 718 499

RETARD DANS LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 DECEMBRE 2019

Paris, le 03 Juin 2020

Lors du communiqué en date du 04 mai dernier, la société a annoncé ne pas avoir été en mesure d'arrêter les comptes annuels 2019, avant le 30 mai 2020.

Dans le contexte actuel de la crise sanitaire et compte tenu des mesures de confinement prises par le Gouvernement pour limiter la diffusion de l'épidémie de la Covid'19, les travaux de nos commissaires aux comptes ont été perturbés et sont à ce jour toujours en cours.

La société anticipe la publication du rapport financier au plus tard le 30 juin 2020

La tenue de notre prochaine Assemblée Générale est prévue avant le 10 Aout 2020, selon les règles sanitaires qui seront alors applicables.

Les équipes d'EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS, son management et le Conseil d'Administration restent pleinement mobilisés pour faire face à cette situation inédite, de manière responsable et aux mieux des intérêts de l'entreprise.

A propos d'EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS – EFI (ex MB RETAIL EUROPE)

Créée le 3 janvier 1984, la société est cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS est détenue à 70 % par EURASIA GROUPE dont les titres sont admis sur le compartiment GROWTH d'EURONEXT.

EURASIA FONCIERE INVESTISSEMENTS est une foncière patrimoniale ayant pour objet en France et à l'étranger l'acquisition et/ou la construction de tous terrains, immeubles, biens et droits immobiliers en vue de leur location, la gestion, la prise à bail, l'aménagement de tous terrains, biens et droits immobiliers, l'équipement de tous ensembles immobiliers en vue de les louer ; et toutes activités connexes ou liées se rattachant à cette activité.

Code ISIN FR0000061475 - Mnémonique : EFI

Contact investisseur :

Hsueh Sheng WANG – Président – T : +33 1 48 39 21 61 – wang@eurasiagroupe.com