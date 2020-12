18/12/2020 - 18:30

ENERTIME (FR0011915339 - ALENE), société française des « CleanTech » au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique, a reçu confirmation que trois des quatre projets déposés par sa filiale ENERGIE CIRCULAIRE à l'AAP IndusEE de l'ADEME d'Octobre 2020 étaient en cours d'instruction pour une décision au premier trimestre 2021.

Le quatrième projet, ne sera pas retenu en particulier, du fait de l'inéligibilité du partenaire au dispositif. Ce projet est en cours de modification pour améliorer son impact sociétal et environnemental. Ces améliorations sont génératrices d'économie d'énergie qui devraient permettre de financer l'opération sans subventions de l'ADEME.

Cette annonce confirme la communication officielle de l'ADEME qui a publié ce matin sur son site (https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2020/12/DP-Debarbonation-de-lindustrie.pdf ) une première liste de 14 Projets retenus pour un engagement financier sur une partie seulement de l'enveloppe disponible. Ces projets concernent des projets engagés et financés par les industriels eux-mêmes et non pas des projets tiers-financés plus complexes à évaluer comme ceux portés par ENERGIE CIRCULAIRE. L'ADEME confirme dans le communiqué que : « D'autres projets seront retenus dès janvier, à mesure que leur instruction aura été finalisée ».

Gilles David, PDG d'ENERTIME, déclare : « La valorisation de l'énergie perdue dans les procédés industriels est au cœur de la stratégie d'Enertime. Le modèle de tiers-financement des projets que nous proposons implique plus de parties prenantes aux projets et nécessite une instruction plus approfondie des dossiers mais c'est un modèle très puissant qui permettra de massifier les projets d'efficacité énergétique en France et dans le monde entier »

À PROPOS D'ENERTIME

Créée en 2008, ENERTIME conçoit, développe et met en œuvre des machines thermodynamiques et des turbomachines pour l'efficacité énergétique industrielle et la production décentralisée d'énergie renouvelable.

Avec un portefeuille de technologies propriétaires diversifiées et des compétences techniques multidisciplinaires, ENERTIME accompagne ses Clients et Partenaires industriels dans la mise en œuvre de solutions industrielles complexes pour la production d'énergie thermique ou électrique. Les machines ORC d'ENERTIME permettent de transformer de la chaleur en électricité, les Pompes à Chaleur produisent de la chaleur haute température avec de la chaleur plus basse température et de l'électricité. Les turbines de détente de gaz récupèrent l'énergie perdue dans les réseaux de distribution du gaz pour produire de l'électricité et du froid. Sur le marché des ORC de forte puissance (1 MW et plus), ENERTIME est l'un des quatre principaux acteurs mondiaux et le seul français maîtrisant entièrement cette technologie. ENERTIME a récemment créé une filiale ENERGIE CIRCULAIRE pour proposer ses technologies d'efficacité énergétique sur un modèle de service tiers-financé.

Basée en Ile de France, ENERTIME regroupe 30 collaborateurs dont 16 ingénieurs.

ENERTIME est cotée sur le marché Euronext Growth. ISIN : FR0011915339 - Mnémo : ALENE. Plus d'informations sur www.enertime.com et www.energie-circulaire.com

CONTACTS

ENERTIME

Gilles DAVID – PDG - [email protected]

Sophie DUGUE- Office Manager - [email protected]

Suivez l'actualité d'ENERTIME sur Twitter