30/04/2020 - 18:00

Résultats annuels 2019 :

Premiers effets partiels du plan d'économies : réduction de la perte opérationnelle courante au second semestre 2019

Une perte annuelle nette amplifiée par des dépréciations exceptionnelles de 8,2 M€1 sur les actifs issus de l'acquisition d'Expway

Redressement progressif de la rentabilité en 2020

Structure de coûts nettement allégée

Un objectif de retour à l'équilibre opérationnel courant au second semestre (avant impact potentiel de la pandémie sur cette période)

Le Groupe ENENSYS Technologies, spécialiste mondial des infrastructures de diffusion de vidéo numérique, publie ses résultats 2019, présentés au conseil d'administration du 30 avril 2020. En raison des difficultés d'organisation des prestataires et des CAC sur les travaux de clôture et sur l'audit des comptes suite au confinement obligatoire dans le cadre de l'épidémie de Covid-19, l'arrêté des comptes par le conseil d'administration puis la publication du rapport financier annuel sont décalés d'un mois, au 29 mai 2020.

Données en M€ 2018 S1 2019 S2 2019 20192 Chiffre d'affaires 12,6 6,4 6,6 13,0 Marge brute (CA-achats consommés) 9,2 4,8 5,1 9,9 Taux de marge brute 73% 75% 77% 76% Autres produits 2,6 1,7 1,8 3,5 Charges externes -7,4 -5,3 -4,3 -9,6 Charges de personnel -7,0 -5,6 -5,0 -10,6 DAP -0,5 -0,9 -1,9 -2,8 dont DAP sur actifs incorporels (Expway) -0,7 -0,7 Résultat opérationnel courant (ROC) - 3,1 -5,2 -4,4 -9,6 Dépréciation des écarts d'acquisition (Expway) - - -7,5 -7,5 Autres produits/charges non courantes -0,2 -0,1 0,0 -0,1 Résultat opérationnel -3,3 -5,3 -11,9 -17,2 Résultat financier 0,0 -0,3 -0,3 -0,6 Impôts 1,3 -1,4 -0,3 -1,7 Résultat net part du groupe -1,9 -6,9 -12,7 -19,6

1dont 0,7 M€ en DAP et 7,5 M€ en dépréciation des écarts d'acquisitions

2 Première application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 sans modification rétrospective pour l'exercice 2018

L'année 2019 a été difficile, marquée par une perte opérationnelle courante de -9,6 M€. Le Groupe, dimensionné pour absorber un volume d'activité supérieure conformément aux ambitions présentées lors de son introduction en Bourse, a dû faire face à un marché très attentiste, caractérisé par l'absence ou le reports de grands projets notamment sur le marché de la télévision terrestre en EMEA et en Asie.

Malgré des succès commerciaux en Amérique du Nord et en France (cf communiqué du 13 février 2020), l'ensemble des activités du Groupe a été touché, et notamment la filiale Expway, qui a intégré le groupe début 2019, et qui a réalisé un chiffre d'affaires nettement en dessous de son plan de développement.

Dans ce contexte, le Groupe a lancé à l'automne 2019 un plan de réorganisation et de rationalisation visant à abaisser fortement son seuil d'équilibre de la rentabilité, tout en conservant le potentiel commercial et d'innovation sur ses marchés prioritaires. Ce plan d'économie a été renforcé début 2020 et se traduit par une réduction des effectifs de plus de 40% entre juillet 2019 et avril 2020.

A chiffre d'affaires quasi équivalent, la perte opérationnelle courante a commencé ainsi à se réduire au second semestre ainsi que la consommation de trésorerie. Le plein effet des mesures sera complétement effectif à partir du second semestre 2020. Le résultat net 2019 est cependant impacté par des dépréciation d'actifs de 8,2 M€ issus de l'acquisition d'Expway (à la suite des travaux d'impairment test).

Le Groupe a démarré ainsi l'exercice 2020 avec une structure de coût nettement allégée et une gamme de solutions compétitives sur tous ses marchés. Le Groupe a comme objectif d'atteindre l'équilibre opérationnel courant au second semestre. La bonne orientation du premier trimestre, aussi bien sur le plan de la facturation que du « pipe » commercial était en phase avec cette tendance. Le développement de la pandémie Covid-19 a freiné brutalement la dynamique, rendant plus incertain l'atteinte de l'objectif qui dépend aujourd'hui de la rapidité du retour de l'activité à un rythme proche de celui d'avant la pandémie.

Commentaires sur les résultats annuels 2019

ENENSYS Technologies a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires consolidé de 13,0 M€ en 2019 en progression de +3% en comparaison de l'exercice 2018 à données publiées et en recul de -10% à périmètre constant (hors Expway consolidée depuis le 1er janvier 2019).

L'exercice a été marqué par un attentisme fort du marché et par l'absence de projets de taille importante, en particulier en Europe sur l'activité autour de la norme DVB-T2. La zone est ainsi en recul de -24% à 5,3 M€. En revanche, le développement progressif en Amérique du Nord (+22% à 2,3 M€) se poursuit et devrait s'accélérer au cours des prochaines années sous l'effet des investissements autour de l'ASTC-3.

La performance d'Expway a été particulièrement décevante, avec de nombreux projets perdus ou reportés et un chiffre d'affaires de 1,7 M€, nettement en dessous des attentes, conduisant à une réorganisation managériale et opérationnelle importante.

Progression du taux de marge brute : 76%

La marge brute annuelle progresse plus rapidement que le chiffre d'affaires à 9,9 M€ soit une hausse de +8% par rapport à 2018. Le développement de solutions de plus en plus logicielles, notamment virtualisées, impacte favorablement la marge brute qui progresse de 3 points à 76% du chiffre d'affaires (77% au second semestre).

Un plan d'économie qui commence à montrer ses effets

Les charges opérationnelles qui avaient atteint un point haut au premier semestre, à la suite du fort renforcement des moyens humains et marketing du Groupe ont commencé à se réduire au second semestre sous l'effet du plan d'économie. Le Groupe rappelle qu'il passe intégralement en charges ses dépenses de R&D qui se sont élevées à 9,6 M€ sur l'ensemble de l'exercice (4,7 M€ au premier semestre, 4,9 M€ au second)

La perte opérationnelle courante s'est ainsi réduite au second semestre de 0,8 M€ pour atteindre -4,4 M€ (dont -0,7 M€ de dotations d'immobilisations incorporelles reconnues sur le second semestre lors de l'impairment test d'Expway). Elle s'élève ainsi à -9,6 M€ sur l'ensemble de l'exercice. L'application de la norme IFRS 16 n'a pas d'impact sur le résultat opérationnel courant.

Le résultat opérationnel est impacté par une dépréciation comptable et non cash de 7,5 M€ sur le « goodwill » issu de l'acquisition d'Expway à la suite des travaux « d'impairment test » à la clôture de l'exercice, compte tenu d'un plan de développement devenu nettement inférieur aux ambitions initiales. Le résultat opérationnel annuel s'établit ainsi à -17,2 M€.

L'augmentation du coût de l'endettement financier (-0,6 M€, dont- 0,3 M€ lié aux coupons des obligations convertibles émises dans le cadre de l'acquisition d'Expway), reflet de l'évolution de la structure d'endettement et une reprise d'actifs d'impôts différés portent le résultat net part du groupe à -19,6 M€.

Structure financière

Les capitaux propres s'élèvent à 1,7 M€ au 31 décembre 2019. La consommation de trésorerie liée à l'activité s'est élevée à 10,2 M€ sur l'exercice, dont 7,1 M€ au premier semestre et seulement 3,1 M€ au second semestre. Les investissements nets de l'exercice ressortent à 6,7 M€ comprenant l'impact de l'entrée en périmètre d'Expway pour 4,7 M€.

La trésorerie brute du groupe s'élève à 3,6 M€ au 31 décembre 2019, dont 1,9 M€ disponible. La dette financière nette ressort à 12,0 M€ (hors dettes locatives de 2,4 M€ liées à l'application de la norme IFRS 16). Elle comprend une dette obligataire convertible de 4,4 M€ liée à la reprise des dettes d'Expway.

Par ailleurs, compte tenu de la contre-performance économique d'Expway en 2019, le complément de prix prévu lors de cette transaction est devenu caduque. Une garantie de passif a été également activée, pouvant amener à l'annulation du paiement en titres de l'acquisition et donc à l'annulation des 279 741 titres créés à cette occasion.

Perspectives 2020

La crise sanitaire actuelle – Covid-19 - ne facilite pas le redressement du Groupe, même si l'activité sur les 3 premiers mois de l'année était plutôt bien orientée avec un peu plus de 3,5 M€ de facturations enregistrées et un pipe commercial dynamique. L'activité commerciale et la signature de nouvelles commandes sont en effet sensiblement ralenties depuis la fin mars, réduisant de facto la visibilité du Groupe.

Dans ce contexte, ENENSYS Technologies continue d'accompagner les demandes de ses clients en assurant une continuité d'exploitation, grâce au recours massif au télétravail et à la mise en œuvre des mesures de protection renforcées pour les collaborateurs présents sur le site. Les approvisionnements sont également sécurisés. Le Groupe a recours aux mesures d'accompagnement comme le chômage partiel afin d'adapter en permanence ses effectifs par rapport à son activité et poursuit son plan de réduction des effectifs qui sera achevé courant mai. Des économies importantes ont également été réalisées à la suite de l'annulation des salons professionnels programmés au premier semestre.

ENENSYS Technologies met à profit cette période à continuer d'enrichir ses solutions technologiques, avec un focus particulier sur l'offre autour d'insertion de publicité ciblée, de monitoring OTT et des nouvelles normes de télévision terrestre comme ATSC3.0. Les expériences menées avec un client américain, majeur en termes de vidéo sur mobiles, pourraient, en cas de succès, ouvrir de nouveaux marchés, en particulier dans le domaine des évènements live.

Sur le plan de la trésorerie, ENENSYS Technologies dispose d'une trésorerie brute disponible de 2 M€ au 30 avril 2020. Le Groupe a perçu depuis le début de l'exercice des financements régionaux sur des projets collaboratifs pour 0,7 M€. Le Groupe veille à préserver sa trésorerie en décalant, dans la mesure du possible, les sorties de trésorerie en concertation avec ses bailleurs, les organismes publics et ses partenaires bancaires. Le Groupe devrait également percevoir un complément sur le Crédit d'Impôt Recherche de 1,4 M€ avant la fin du semestre. Dans l'hypothèse d'une reprise de l'activité au second semestre en phase avec le plan de marche initial, ENENSYS Technologies devrait donc disposer des moyens nécessaires au financement de son activité sur l'exercice 2020. De plus, le Groupe étudie actuellement la possibilité de financements complémentaires, notamment les prêts garantis par l'état.

Les projections restent cependant difficiles aujourd'hui, compte tenu des incertitudes liées à la durée de la crise, et des restrictions associées, ainsi qu'à la vigueur de la reprise, dans un marché qui ne pourra s'affranchir longtemps de ces investissements stratégiques. L'objectif de retour à l'équilibre opérationnel au second semestre 2020 dépend essentiellement du niveau de facturations sur la période et donc de la vigueur de la reprise du marché dans les prochains mois, les économies programmées étant aujourd'hui réalisées.

Le Groupe reste prudent, et n'exclut cependant pas d'autres réductions de charges en fonction de l'évolution de la situation et tiendra le marché informé de toute évolution.

À propos du Groupe ENENSYS Technologies :

Spécialiste de la diffusion vidéo numérique et de l'insertion de publicité, le Groupe ENENSYS Technologies propose depuis plus de quinze ans des solutions hautement innovantes sur les réseaux et les terminaux de la chaîne des médias permettant une distribution efficiente des contenus. Fort de 60 M€ investis dans la Recherche et Développement sur les 10 dernières années, le Groupe bénéficie d'une réputation d'excellence pour les solutions d'optimisation, de sécurisation et de monétisation des flux vidéo. Les solutions sont commercialisées au travers de deux marques - ENENSYS et TestTree – et touchent plus de 1,2 milliard de téléspectateurs dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 13 M€ en 2019 dont plus de 80 % à l'International.