Paris – 9 février 2021 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce avoir mené avec succès les premiers tests de connectivité commerciale 5G avec Orange Business Services (OBS), l'entité d'Orange dédiée aux entreprises, au sein de l'environnement de Orange Labs.

Pour ces premiers tests, Ekinops a utilisé un routeur OneAccess compatible 5G basé sur OneOS6, la solution logicielle qui permet d'activer, à distance et à la demande, une gamme de services intégrés pour une plus grande modularité. OneOS6 est capable de prendre en charge de nombreuses fonctions réseau telles que le routage, le pare-feu, SD-WAN (Software-Defined Wan Area Network), la voix avec SBC (Session Border Control), etc.

Cette validation a été menée en prévision des besoins de services de connectivité des entreprises souhaitant tirer parti des nouveaux réseaux 5G. De nombreuses applications pour les entreprises, de grande ou de petite taille, sont rendues possibles grâce à la connectivité 5G d'entreprise lorsque la fibre n'est pas disponible, ou en tant que solution de secours d'une connexion par câble, avec une bande passante équivalente à celle de la fibre.

« Le marché attend beaucoup des déploiements de la 5G avec 10 fois plus de capacité, 10 fois moins de latence et 10 fois plus de densité. Nous voulions vérifier la réalité de la connectivité 5G pour les solutions WAN des entreprises », commente Franck Morales, VP Marketing, Connectivity BU, d'Orange Business Services, « Avec ces tests, nous pouvons confirmer une nouvelle fois les bénéfices que nous apporterons à nos clients entreprises avec la 5G. »

« Les résultats de ces premiers tests au sein du Orange Labs sont très prometteurs. Nous avons pu évaluer en conditions réelles la capacité de la 5G en tant que connexion principale pour les entreprises. », déclare Vincent Munière, Directeur de la technologie et de la R&D du groupe Ekinops. « Ekinops a le privilège de pouvoir travailler aux côtés d'Orange Business Services, un partenaire de longue date, et en très forte proximité avec ses équipes de recherche et innovation pour perfectionner la nouvelle génération de ses offres Accès, y compris la 5G et les réseaux SDN (Software Defined Networks) », ajoute-t-il.

Ekinops et Orange Business Services travaillent désormais à la préparation de solutions commerciales 5G pour entreprises courant 2021.

