16/12/2020 - 18:00

Paris – 16 décembre 2020 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, est heureux d'annoncer la signature d'un accord commercial couvrant le portefeuille de marque OneAccess avec VExpress Distribution, distributeur de solutions dynamiques de télécommunications, de données et de mobilité en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La gamme de solutions innovantes OneAccess, utilisée par les opérateurs et fournisseurs de services à travers le monde, offre un large choix d'options de déploiement physiques et virtualisées pour les services d'entreprise. Tous les routeurs de marque OneAccess sont déployés avec les services intégrés OneOS6, permettant d'activer à la demande les fonctions réseau, telles que le SD-WAN (software-defined WAN).

Commentant ce nouveau partenariat commercial, David McEwen, Directeur général de VExpress déclare :

« VEXpress est très fier de représenter Ekinops en Australie et en Nouvelle-Zélande et de rendre la gamme des solutions OneAccess disponible à plus de clients sur cette zone géographique. »

« Nous sommes extrêmement heureux d'accueillir VExpress dans notre programme de partenaires commerciaux », commente Pradeep Gnanasekaram, Directeur du développement commercial Australie et Nouvelle Zélande chez Ekinops. « Ekinops propose des solutions technologiques de pointe basées sur des années d'expertise en matière d'accès d'entreprise permettant à nos partenaires commerciaux de saisir des opportunités de marché et de se différencier. Nous sommes impatients de collaborer avec VExpress pour promouvoir nos solutions ouvertes et flexibles dans la région.»

« VExpress est fier d'établir des relations avec les fournisseurs de technologies qui ont du sens pour ses clients, généralement des revendeurs », ajoute David McEwen. « Notre objectif est de nous assurer que nous restons pertinents pour nos clients et de fournir des produits et des équipements qui ajoutent de la valeur. Nous sommes convaincus que les solutions OneAccess répondent parfaitement à cet objectif. Nous sommes ravis de travailler avec Ekinops pour aider nos clients à faire la transition vers des services réseau de nouvelle génération et une infrastructure capable de faire face à la croissance exponentielle de la consommation de données. »

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la colution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 25 448 179

Plus d'informations sur www.ekinops.com