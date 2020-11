16/11/2020 - 18:00

Paris – 16 novembre 2020 – Ekinops (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications et aux entreprises, annonce le lancement de SD-WAN Home Office Connect, une solution réseau conçue pour aider les entreprises à surmonter les défis de performance, de sécurité et juridiques liés au télétravail.

Avec Home Office Connect, la solution SD-WAN Xpress d'Ekinops est intégrée dans un routeur Ekinops dédié, permettant à l'entreprise d'établir une connexion VPN à distance sécurisée entre le lieu de télétravail du collaborateur et les bureaux de l'entreprise.

Combinant la connectivité haut débit 4G et WiFi, SD-WAN Home Office Connect permet désormais d'optimiser l'infrastructure réseau pour offrir au télétravailleur la même vitesse de connectivité, la même sécurité et la même efficacité qu'à un collaborateur sur site. Hautement programmable, la solution isole le trafic professionnel du trafic personnel et permet aussi d'offrir au domicile du salarié un réseau WiFi très performant dédié à son activité professionnelle, en parallèle de son WiFi personnel souvent de moindre qualité. Les règles d'entreprise et les priorités applicatives peuvent ainsi s'appliquer aux connexions distantes, sans pour autant affecter la protection de la vie privée des télétravailleurs.

SD-WAN Home Office Connect permet également aux entreprises d'envisager une transition plus permanente et pérenne vers un mode de travail à distance, et ainsi lui permettre de bénéficier des économies liées à l'absence d'un espace de bureau physique.

Le lancement de SD-WAN Home Office Connect répond à la demande croissante de solutions de connectivité de travail à distance faisant suite à la pandémie de coronavirus et aux mesures de confinement à l'échelle mondiale. Une enquête de Gartner Inc. auprès de 229 responsables des ressources humaines en avril 2020 a révélé que près de 50% des organisations voient 81% ou plus de leurs employés travailler à distance pendant la pandémie et il est maintenant prévu que 25 à 30% de la main-d'œuvre mondiale travaillera à distance plusieurs jours par semaine d'ici la fin de l'année 2021, selon une étude de Global Workplace Analytics.

« Les entreprises du monde entier ont soudainement dû faire face au défi de connecter à distance leurs employés, rapidement et en toute sécurité. Et comme le travail flexible est désormais une tendance de fonds de l'organisation des modes de travail, les prestataires de services et les entreprises ont besoin d'une solution robuste, économique et simple pour prendre en charge la connectivité à distance sur le long terme », commente Marc Bouteyre, responsable de la virtualisation chez Ekinops.

« De nombreux travailleurs à distance ont rencontré des problèmes de performance en raison de la faible qualité de leur connexion internet au domicile et de la combinaison continue de trafic personnel et professionnel. En parallèle, de nombreuses entreprises appréhendent les risques de sécurité sur leurs réseaux, laissée à la merci des réseaux personnels de leurs collaborateurs. Notre solution répond à ces besoins et garantit que les problèmes de connectivité sont résolus tant pour les télétravailleurs que pour les entreprises », ajoute Marc Bouteyre.

SD-WAN Home Office Connect est basé sur Ekinops OneOS6, la solution logicielle modulaire d'Ekinops qui permet d'activer, à distance et à la demande, une gamme de services intégrés pour permettre l'automatisation et une plus grande programmabilité.

Combinant des années d'expertise en accès et réseau d'entreprise à la flexibilité du SD-WAN, le SD-WAN Home Office Connect étend la portée du réseau d'entreprise pour s'adapter à ce modèle plus flexible, garantissant une sécurité et des performances transparentes et apporte une réponse tout-en-un aux défis des réseaux d'entreprise.

Pour en savoir plus : www.ekinops.com

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux.

Le portefeuille de solutions et services se compose de trois marques parfaitement complémentaires :

Ekinops 360, pour les besoins de réseaux de transport optique (couche 1) métropolitains, régionaux et longue distance, à partir de deux technologies complémentaires : WDM pour une architecture simple, compacte et intégrée; OTN pour des environnements multi-vendeurs complexes

OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

Compose pour définir les réseaux par logiciel grâce à une variété d'outils et de services de gestion, comprenant la colution évolutive SD-WAN Xpress.

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer sur les 4 continents. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

