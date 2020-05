18/05/2020 - 18:00

PARIS, le 18 mai 2020 - EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, a obtenu l'accord de principe de ses partenaires bancaires pour l'obtention d'une nouvelle ligne de financement de 12 M€.

Ce prêt, garanti à hauteur de 90% par l'Etat Français dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'Etat (« PGE ») (arrêtés du 23 mars et du 17 avril 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, pris en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020), aura une maturité de 1 an, avec option d'extension jusqu'à 5 années additionnelles (mai 2026) à la discrétion de la société.

Aux Etats-Unis, la filiale américaine d'Ekinops, Ekinops Corp., a obtenu, un financement de 596 KUSD dans le cadre du Paycheck Protection Program (PPP), plan de soutien aux PME pour faire face aux aléas de la crise porté par l'agence fédérale de soutien aux PME – la Small Business Administration (SBA) – en lien avec les gouverneurs des Etats. Ce prêt est consenti pour une durée maximale de 2 ans, avec un différé de 6 mois.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Plus d'informations sur www.ekinops.com