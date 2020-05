07/05/2020 - 18:00

PARIS, le 7 mai 2020 - Les actionnaires de la société EKINOPS (Euronext Paris - FR0011466069 – EKI), fournisseur leader de solutions de télécommunications dédiées aux opérateurs de télécommunications, sont avertis que l'assemblée générale mixte se tiendra, sur 1ère convocation :

Jeudi 28 mai 2020 – 10 heures

Conformément à l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l'habilitation conférée par la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 n° 2020-290 du 23 mars 2020, compte tenu des mesures administratives interdisant les rassemblements collectifs pour des motifs sanitaires, le Directeur général de la Société a décidé, le 27 mars 2020, sur délégation du Conseil d'administration de tenir l'Assemblée Générale Mixte de la Société à « huis clos » hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Dans ces conditions, tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'Assemblée Générale Mixte, en votant par correspondance, en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée Générale ou en donnant mandat à un tiers selon les modalités visées.

D'une manière générale, compte-tenu du contexte exceptionnel de crise sanitaire et des circonstances actuelles où les délais postaux sont incertains, il est recommandé d'utiliser l'envoi électronique ou de privilégier les demandes par voie électronique à l'adresse :

investisseur@ekinops.com

Les actionnaires pourront toutefois assister à la retransmission vidéo en direct de l'Assemblée Générale Mixte du 28 mai 2020. Pour ce faire, ils devront compléter le formulaire d'inscription en ligne, accessible sur le site suivant :

https://attendee.gotowebinar.com/register/6360189189225450511

Les actionnaires recevront un courrier électronique de confirmation auquel ils devront impérativement répondre en joignant l'attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité dans les conditions prévues à l'article R. 225-85 du Code de Commerce. Seuls les actionnaires ayant transmis par courrier électronique leur attestation de participation pourront assister à la retransmission vidéo à partir du lien individuel qui leur sera alors communiqué.

L'avis préalable à l'assemblée générale mixte, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO n°48 du 20 avril 2020.

L'ensemble des informations et documents relatifs à l'Assemblée et mentionnés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce peuvent être consultés, au siège social de la société : 3 rue Blaise Pascal – 22300 LANNION, et sur le site internet, Ekinops.com, rubrique investisseurs, onglet Assemblées générales.

A propos d'EKINOPS

Ekinops est un fournisseur leader de solutions de télécommunications, ouvertes et interopérables, destinées aux fournisseurs de services (opérateurs de télécommunications et entreprises) à travers le monde.

Les solutions Ekinops, hautement programmables et évolutives, permettent le déploiement rapide et de manière flexible de nouveaux services de transport optique, haut débit et haute vitesse, ainsi que des services d'entreprise, notamment à travers la virtualisation des réseaux. Le portefeuille de solutions se compose de deux ensembles de produits parfaitement complémentaires :

la plateforme Ekinops 360, afin de répondre aux besoins des réseaux métropolitains, régionaux et longue distance, à partir d'une architecture simple et très intégrée, pour la couche 1 (transport) des réseaux ;

les solutions OneAccess, afin de proposer un large choix d'options de déploiement, physiques et virtualisées, pour les couches 2 et 3 (liaison et réseau).

À mesure que les fournisseurs de services adoptent les modèles de déploiement SDN (Software Defined Networking) et NFV (Network Functions Virtualization), les solutions Ekinops leur permettent ainsi de migrer, de manière transparente, vers des architectures ouvertes et virtualisées.

Ekinops dispose d'une organisation mondiale qui lui permet d'opérer globalement. Ekinops est coté sur Euronext à Paris.

Libellé : Ekinops

Code ISIN : FR0011466069

Code mnémonique : EKI

Nombre d'actions composant le capital social : 24 221 111

Plus d'informations sur www.ekinops.com