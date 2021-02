24/02/2021 - 18:55

Résultats annuels 2020 définitifs : Econocom confirme l'amélioration de sa marge opérationnelle courante et l'atteinte de son objectif de désendettement.

Points clés de l'exercice 2020

• Un chiffre d'affaires impacté par la crise sanitaire, en baisse1 de 11,3% à 2 559 M€

• Un Résultat Opérationnel Courant2 en légère hausse1 à 122,5 M€ (+2,2%) et un taux de profitabilité en progression1 de 0,6pt

• Une réduction de 272 M€ de la Dette Nette Comptable3 avec retour à un Cash Net3 positif de 20 M€ au 31.12.2020

• Proposition de remboursement de prime d'émission de 12 cents par action en ligne

avec le dividende payé en 2020

Forte résilience des performances opérationnelles

Le groupe Econocom a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 2 559 millions d'euros, en diminution1 de 11,3% par rapport à 2019. Cette décroissance est principalement due à la crise sanitaire qui a provoqué des décalages dans la réalisation de certains projets clients et des retards dans la contractualisation des nouvelles affaires. Cette tendance baissière s'est toutefois ralentie en fin d'année (décroissance limitée à 8,4%1 au 4ème trimestre 2020).

Le Pôle Digital Services and Solutions (DSS, composé des activités Produits et Solutions et Services) affiche un chiffre d'affaires de 1 646 millions d'euros, en baisse1 plus limitée de 5,9%. Grâce à un 4ème trimestre 2020 particulièrement dynamique avec une croissance1 de 8,3%, l'activité Produits et Solutions ressort pour l'ensemble de l'exercice à -5,1%. Le chiffre d'affaires 2020 des Services est lui en baisse1 de 7,5% mais enregistre une quasi-stabilité1 au 4ème trimestre.

Le Pôle Technology Management & Financing (TMF) a été plus fortement impactée avec un chiffre d'affaires à 913 millions d'euros, en recul de 19,6%1. En 2020, l'attentisme dans les décisions de financement des entreprises ainsi que le souhait d'Econocom de réduire le volume d'opérations financées sur fonds propres ont été les principaux freins au développement de TMF.

Malgré cette baisse de chiffre d'affaires, le Résultat Opérationnel Courant2 (ROC) affiche une légère progression1 de 2,2% à 122,5 millions d'euros, traduisant une amélioration de sa profitabilité opérationnelle courante à 4,8% (vs. 4,2% en 2019). Pour réaliser cette performance, le Groupe a atteint en 2020 l'objectif de son plan de réduction de 97 millions d'euros de charges structurelles tout en tirant parti de l'amélioration continue de la profitabilité de ses activités de Services et d'une focalisation sur les projets à plus forte valeur ajoutée.

Le ROC2 DSS progresse1 de 12,5% à 85,5 millions d'euros grâce à la forte progression du ROC Services (+25,4% comparé1 à 2019) et à l'amélioration continue de celui de Produits & Solutions (+4,3%). Le ROC2 de TMF atteint 37,0 millions d'euros, en baisse1 de 15,8%. Dans un contexte d'activité en retrait, TMF a néanmoins accru sa profitabilité opérationnelle courante (4,1% en 2020 vs. 3,9% en 2019).

Des charges nettes non courantes de 36,2 millions d'euros, notamment liées aux opérations de réorganisation et aux impacts de la Covid-19, ont été comptabilisées en 2020 à comparer aux 24,5 millions d'euros de charges nettes en 2019.

Après prise en compte de frais financiers bien maitrisés, des impôts sur les bénéfices et d'un résultat net des activités non poursuivies légèrement positif, le résultat net consolidé de l'exercice ressort en légère hausse à 50,2 millions d'euros. Dans une conjoncture économique fortement dégradée en 2020, le modèle économique d'Econocom démontre ainsi sa forte résilience.

Atteinte de l'objectif de désendettement

En 2020, le Groupe enregistre un Free Cash-Flow de 179 millions d'euros, soit une hausse de 116 millions d'euros par rapport à 2019, bénéficiant notamment de l'amélioration structurelle du BFR. En parallèle, Econocom a perçu pour 125 millions d'euros de produits nets de cession d'activités non stratégiques.

En conséquence, la Dette Nette Comptable3 a été réduite de 272 millions d'euros au cours de l'exercice et le Groupe affiche au 31 décembre 2020 un Cash Net3 positif de 20 millions d'euros.

Malgré la crise sanitaire et économique, le Groupe a ainsi pu remplir l'objectif de désendettement qu'il s'était fixé il y a deux ans, ce qui lui permet de retrouver un maximum de flexibilité et d'aborder son prochain cycle de croissance sur des bases solides.

Rémunération des actionnaires

Le Conseil d'Administration proposera à la prochaine Assemblée Générale d'effectuer un remboursement de prime d'émission de 0.12 € par action, montant équivalent au dividende payé en 2020.

Dans le prolongement de sa politique historique de retour aux actionnaires, le groupe a procédé en 2020 à des acquisitions d'actions propres pour 26 millions d'euros. Au 24 février 2021, Econocom détient directement 12,3 millions d'actions propres, soit 5,6 % du capital de la société et indirectement via sa filiale BIS BV 13,3 millions d'actions propres, soit 6,0% du capital de la société.

Retour progressif à la croissance attendu en 2021

Au cours des deux derniers exercices, Econocom s'est concentré sur un plan de transformation de son outil économique afin de gagner en agilité et compétitivité. Cette phase de consolidation était une condition nécessaire pour préparer l'avenir du Groupe dans les meilleures conditions.

Les objectifs de réduction des coûts de structure, de rationalisation du portefeuille d'activités et de désendettement substantiel du Groupe ont été atteints en 2020. Econocom est maintenant en ordre de marche pour reprendre le chemin d'une croissance pérenne, aussi bien organique que par acquisitions ciblées, tout en maitrisant ses coûts et son endettement.

Malgré une conjoncture économique incertaine toujours impactée par la crise sanitaire, le Groupe confirme ainsi son objectif de retour à une solide croissance sur l'exercice 2021.

Prochaine publication : chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021 le 22 avril 2021 après Bourse.

1 A normes et périmètre constants.

2 Avant amortissement des actifs incorporels d'acquisition et après retraitement conformément à IFRS 5 des actifs détenus en vue de la vente et activités abandonnées.

3 DNC : Dette Nette Comptable (ou Cash net) excluant l'impact IFRS 16 des locations simples pour lesquelles Econocom est preneur.

À PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 9 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 559 millions d'euros en 2020. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

POUR PLUS D'INFORMATIONS

www.econocom.com

Suivez-nous sur Twitter

Contact relations investisseurs et relations actionnaires :

[email protected]

Contact agence :

[email protected] +33 1 80 81 50 01

COMPTE DE RÉSULTAT

(En M€) 2019

Retraité 2020 Chiffre d'affaires 2 914 2 559 Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels d'acquisition 127,6 122,5 Résultat opérationnel courant 125,6 120,4 Autres produits et charges non courants -24,5 -36,2 Résultat opérationnel 101,2 84,1 Résultat financier -18,6 -16,2 Résultat avant impôt 82,6 67,9 Impôt -22,6 -18,5 Résultat net des activités poursuivies 60,0 49,4 Résultat net des activités non poursuivies -11,4 0,7 Résultat net consolidé 48,6 50,2

Indicateurs 2019 à change et périmètre 2020

(En M€) 2019

Retraité 2019

à périmètre 2020 Chiffre d'affaires 2 914 2 886 Résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs incorporels d'acquisition 127,6 119,9

BILAN

(En M€) ACTIF 31.12.2019 31.12.2020 Ecarts d'acquisition 513 500 Intérêts résiduels dans les actifs donnés en location (non courants) 132 134 Autres actifs non courants 234 230 ACTIFS NON COURANTS 879 864 Intérêts résiduels dans les actifs donnés en location (courants) 33 41 Clients et autres débiteurs(1) 1 094 894 Autres actifs courants 136 137 Trésorerie et équivalents 594 649 Actifs détenus en vue de la vente 201 74 ACTIFS COURANTS 2 058 1 796 TOTAL ACTIF 2 937 2 660 (En M€) PASSIF 31.12.2019 31.12.2020 Capitaux propres (part du groupe) 410 406 Intérêts minoritaires 74 67 CAPITAUX PROPRES 484 473 Dettes financières non courantes(2) 452 325 Engagement brut de valeurs résiduelles financières (non courant) 81 76 Autres passifs non courants 131 155 PASSIFS NON COURANTS 664 556 Fournisseurs et autres créditeurs 981 992 Autres passifs courants 310 277 Dettes financières courantes(2) 395 304 Engagement brut de valeurs résiduelles financières (courant) 20 28 Passifs détenus en vue de la vente 83 30 PASSIFS COURANTS 1 789 1 631 TOTAL PASSIF 2 937 2 660