À PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 9 500 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 559 millions d'euros en 2020. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.







POUR PLUS D'INFORMATIONS

