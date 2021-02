19/02/2021 - 18:00

Communiqué de presse - information réglementée - 19 février 2021

Econocom Group SE – Société Européenne

Siège social : Place du Champ de Mars 5 – 1000 Bruxelles

Numéro d'entreprise : 0422.646.816 (Bruxelles)

Publication effectuée en application de l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 (la « Loi ») relative à la publication des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.

Le 18 février 2021, en application des dispositions de la Loi, Econocom Group SE (la « Société ») a reçu une notification conjointe de franchissement de seuil de M. Jean-Louis Bouchard, d'Econocom International BV, d'Econocom Group SE et de BIS BV, filiale indirecte du groupe Econocom.

Il est rappelé qu'Econocom Group SE est contrôlée par Econocom International BV, elle-même contrôlée par M. Jean-Louis Bouchard.

Conformément à ladite notification, Econocom International BV déclare avoir dépassé le seuil de 60% des droits de vote de la Société le 12 février 2021 suite à l'acquisition par BIS BV de la participation de 6,01% (13.278.091 actions) détenue par deux sociétés contrôlées par Walter Butler (à savoir Butler Industries Benelux SA et Butler Industries) dans le capital d'Econocom Group SE .

Econocom International BV détient au 18 février 2021, 148.676.742 droits de vote, représentant 52,76% des droits de vote attachés à des titres de la Société.

Econocom International BV, Econocom Group SE et BIS BV détiennent ensemble, au 18 février 2021, 173.682.118 droits de vote, soit 61,63% des droits de vote attachés à des titres de la Société.

Le 18 février 2021, la Société a également reçu une notification conjointe de M. Walter Butler, Butler Industries SA et Butler Industries Benelux SA l'informant avoir franchi à la baisse le seuil le plus bas de 5% des droits de vote de la Société le 12 février 2021 suite à l'aliénation par ces derniers de leurs titres avec droits de vote dans la Société. Walter Butler, Butler Industries SA et Butler Industries Benelux SA ne détenaient, au 18 février 2021, plus aucun droit de vote attaché ou non à des titres de la Société. Il est rappelé que Butler Industries Benelux SA est contrôlée par Butler Industries SA et que cette dernière est contrôlée par Walter Butler.

L'ensemble des communiqués de presse relatifs aux déclarations de franchissement de seuil des actionnaires est publié dans la section « Information Règlementée – Déclarations des actionnaires » du site web Finance Econocom.

À PROPOS D'ECONOCOM

Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 45 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 9 500 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 559 millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

