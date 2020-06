05/06/2020 - 17:45

Communqiué de presse - Information réglementée - 5 juin 2020

Publication effectuée en application de l'article 14 de la loi du 2 mai 2007 (la « Loi ») relative à la publication des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses.

Le 3 juin 2020, en application des dispositions de la Loi, Econocom Group SE (la « Société ») a reçu une notification de franchissement de seuil à la baisse suite à l'acquisition ou cession de titres conférant le droit de vote ou de droits de vote de FMR LLC.

Cette notification l'informe qu'au 28 mai 2020, la participation de Fidelity Management & Research Company LLC a franchi à la baisse le seuil de 5% des droits de vote attachés à des titres de la Société.

Fidelity Management & Research Company LLC détient, au 28 mai 2020, 12.747.596 droits de vote, soit 4,62% des droits de vote attachés à des titres de la Société, étant noté que FIAM LLC, Fidelity Institutional Asset Management Trust Company, Fidelity Management & Research (Japan) Limited et Fidelity Management & Research Company LLC détiennent ensemble à la même date 19.535.045 droits de vote sur les 275.826.090 droits de vote attachés à des titres de la Société, soit 7,08% des droits de vote de la Société.

Il est rappelé que Fidelity Institutional Asset Management Trust Company et FIAM LLC sont contrôlées par FIAM Holdings LLC, elle-même contrôlée par FMR LLC. Fidelity Management & Research Company LLC est contrôlée par FMR LLC. Fidelity Management & Research (Japan) Limited est contrôlée par Fidelity Management & Research Company LLC.

L'ensemble des communiqués de presse relatifs aux déclarations de franchissement de seuil des actionnaires est publié dans la section « Information Règlementée - Déclarations des actionnaires » du site web Finance Econocom.

A propos d'Econocom

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 45 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 927 millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

