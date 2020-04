17/04/2020 - 07:35

Econocom annonce :

le retrait du remboursement de la prime d'émission de 12 cents par action ;

la signature d'un accord en vue de la cession de la société EBC.

Retrait du remboursement de la prime d'émission

Compte-tenu des effets de la crise sanitaire du Covid-19 et dans un esprit de responsabilité, le Conseil d'Administration de la Société Econocom Group SE, au cours de sa réunion du 14 avril 2020, a décidé à l'unanimité de ne pas proposer à la prochaine Assemblée Générale des actionnaires, le remboursement de la prime d'émission pour un montant de 12 cents par action, comme initialement prévu.

Accord en vue de la cession de la société EBC

Dans le prolongement du communiqué de presse paru le 28 février dernier et après avoir consulté les instances représentatives du personnel, Econocom annonce avoir signé un accord avec la société d'investissement Chequers Capital, en vue de la cession de sa filiale EBC (Econocom Business Continuity).

Cette activité qui emploie environ 430 personnes réparties sur 27 sites a généré un chiffre d'affaires de près de 86 millions d'euros en 2019.

La réalisation finale de la transaction reste soumise notamment à l'aval des autorités de la concurrence.

Jean-Louis Bouchard, PDG du Groupe Econocom déclare : « Je suis très satisfait de cet accord qui va permettre à la société EBC de poursuivre son développement en Europe. Econocom, dans le cadre de son métier d'entreprise générale digitale, continuera grâce à son expertise unique de la coordination opérationnelle des services, des équipements et du financement, à accompagner ses clients dans leurs projets digitaux ».

À PROPOS D'ECONOCOM

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 ans d'expérience, seul acteur du marché à combiner une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 18 pays avec plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2 927 millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, indices Bel Mid et Family Business.

