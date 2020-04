08/04/2020 - 18:00

ECA Group (Euronext Paris : ECASA) annonce avoir déposé son Document d'enregistrement universel 2019 contenant le rapport financier auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 8 avril 2020.

Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut également être consulté ou téléchargé en français sur l'espace Investors, rubrique « Documents » du site internet d'ECA Group (www.ecagroup.com). Le Document d'enregistrement universel est également disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org).

Le Document d'enregistrement universel 2019 contient notamment :

le rapport financier annuel, constitué des comptes consolidés, des comptes annuels, du rapport de gestion et des rapports des Commissaires aux comptes y afférents ;

le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés ;

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes ;

le rapport de gestion incluant la Déclaration de performance extra-financière ;

les informations requises au titre du descriptif du programme de rachat d'actions ;

les projets de résolutions présentés à l'Assemblée générale du 5 juin 2020 ainsi que le rapport du Conseil d'administration sur ces résolutions.

