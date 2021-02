08/02/2021 - 18:45

Villepinte, 8 février 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la signature d'un contrat majeur avec son client d'Europe centrale en vue de la fourniture d'un minimum de 275 drones HERCULES 20 SPRAY[1], dans le cadre de la conversion en contrat ferme de la L.O.I[2] annoncée le 25 septembre 2020.

Ce contrat prévoit la fourniture de 275 drones HERCULES 20 SPRAY sur les 3 prochaines années et génèrerait des revenus s'élevant à plus de 5 millions d'euros sur la base du prix catalogue de la solution. Sur la seule année 2021, 50 drones vont être déjà livrés.

Fort de son expertise technologique, DRONE VOLT a pu apporter une fois de plus une solution protectrice de l'environnement pour un besoin industriel important en participant au développement d'un système de pulvérisation unique pour la viticulture sur base de son drone HERCULES 20 SPRAY. Dans ce cadre, la solution réduit l'impact des volumes de produits chimiques de 50%, la consommation d'eau de 90% et le temps d'intervention de moitié par rapport aux applications existantes.

Sur les deux dernières années, la société a commercialisé une trentaine de drones HERCULES 20, démontrant ainsi le potentiel de croissance incontestable de ses lignes de produits.

« Fruit d'une collaboration de deux années, ce contrat est le plus important dans l'histoire de DRONE VOLT en Europe, au même titre que ceux signés récemment avec AQUILINE DRONES et HYDRO QUEBEC » déclare Marc COURCELLE, Directeur Général de DRONE VOLT. « Grâce à son réseau de sous-traitants, DRONE VOLT est d'ores et déjà bien préparé pour répondre à la montée en puissance des cadences de production qui seront nettement plus soutenues à la suite de la signature de ce contrat. »

Prochain communiqué : Publication des résultats annuels 2020, le 17 mars 2021

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5.7 millions d'euros en 2020 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



[1] Le HERCULES 20 est un drone développé et produit par DRONE VOLT. Il est équipé de 8 moteurs électriques développant chacun une puissance de 2 kilowatt. Avec ses hélices de 66 cm de diamètre, il permet un emport d'au moins 15 kg de charge utile.

[2] Letter of Intent = Lettre d'Intention