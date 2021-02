04/02/2021 - 18:00

Villepinte, le 4 février 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce le franc succès de la réalisation parfaite d'une cinquantaine de vols hors vue coordonnés par sa filiale DRONE VOLT BENELUX dans le cadre de son contrat avec un client majeur de l'Europe du Nord opérant dans le secteur de la sécurité industrielle annoncé le 29 juillet 2020.

Grâce à l'expertise technologique de pointe de DRONE VOLT, sa filiale du Benelux a réussi la réalisation de ces vols automatiques, nocturnes et hors vue (BVLOS) sur une distance totale de 1 000 kilomètres et une distance moyenne de 20 kilomètres par vol parcouru en 19 minutes seulement et sans aucun incident.

Ces vols ont servi à réaliser des missions de surveillance et d'observation tout au long de voies ferrées et ce dans des conditions météorologiques souvent difficiles : très basses températures (proches de 0 degré), brouillards épais, vents forts et précipitations fines.

Derrière cet exploit, une caméra résiliente à vision nocturne pointue permettant d'identifier clairement des éléments situés sur le parcours tels que des animaux, des personnes ou des véhicules.

Ainsi, DRONE VOLT confirme son positionnement incontestable sur le secteur stratégique de la surveillance d'infrastructures sensibles en mettant en œuvre une solution alternative infiniment plus économique que l'utilisation des hélicoptères et répondant par conséquent à un important besoin de sécurité industrielle.

« Ces réalisations sont le fruit de notre savoir-faire et mettent en lumière notre important potentiel de développement dans la mesure où nous avons pu apporter une parfaite réponse technologique et économique à des besoins industriels importants » déclare Benoît de Bruyn, DG de DRONE VOLT BENELUX. « Dans ce sens, l'utilisation d'hélicoptères à basse altitude de nuit en zone urbaine est quasiment impossible et l'alternative de l'utilisation de drones est dix fois moins couteuse tout en affichant un bilan carbone quasiment nul. »

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : [email protected]

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,7 millions d'euros en 2020 (non audité).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :