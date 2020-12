31/12/2020 - 14:30

Villepinte, le 31 décembre 2020

DRONE VOLT, (ISIN : FR0013088606 ; Mnémo : ALDRV), expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant son capital social, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers.

Date d'arrêté

des informations Nombre total d'actions composant le capital Nombre total

de droits de vote 31 décembre 2020 206 724 532 Nombre de droits de vote théoriques[1] : 210 315 162 Nombre de droits de vote exerçables[2] : 210 248 216

Les opérations ci-dessous ont donné lieu à l'émission d'un total de 45 949 849 actions nouvelles durant le mois de décembre 2020 dont :

18 489 088 actions nouvelles créées dans le cadre de l'augmentation de capital avec maintien de DPS et livrées le 4 décembre 2020 ;

19 259 415 actions nouvelles créées dans le cadre de l'augmentation de capital réservée à AQUILINE DRONES et livrées le 16 décembre 2020 ;

701 346 actions nouvelles créées par le remboursement anticipé de 98 obligations convertibles (FR00013529039) et le paiement des coupons mensuels des 656 obligations restantes. Elles ont été livrées le 21 décembre 2020 ;

7 500 000 actions nouvelles attribuées à titre gratuit aux ayant-droits d'Olivier GUALDONI, ancien PDG du Groupe décédé en octobre 2020, conformément à la clause légale d'attribution immédiate, livrées le 28 décembre 2020.

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



[1] Le droit de vote théorique est calculé conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF (Autorité des marchés financiers), sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

[2] Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions privées de droit de vote.