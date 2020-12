16/12/2020 - 20:00

Villepinte (France), le 16 décembre 2020

DRONE VOLT (ISIN : FR0013088606 ; Mnémo : ALDRV), expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce ce jour la finalisation de l'échange de participations avec la société américaine AQUILINE DRONES dans le cadre de leur accord de partenariat.

Conformément aux modalités présentées le 10 décembre dernier, les deux partenaires ont échangé environ 10% de leur capital respectif afin de consolider leur alliance stratégique et commerciale. AQUILINE DRONES a ainsi souscrit à 19 259 415 actions nouvelles de DRONE VOLT, représentant 9,70% du capital post-opération[1], pour un prix de 0,225 euro par action, soit un prix légèrement supérieur au prix de souscription retenu lors de l'augmentation de capital avec maintien du DPS finalisée le 4 décembre dernier[2]. Simultanément, DRONE VOLT a souscrit à 990 000 actions nouvelles d'AQUILINE DRONES lui conférant une quote-part équivalente du capital d'AQUILINE DRONES (9,90%). Le paiement des deux prix de souscription est libéré par voie de compensation de créances entre les deux partenaires.

Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT déclare : « L'échange de participation démontre la volonté des deux groupes de mettre en commun leurs expertises pour déployer leurs solutions aux Etats-Unis. Depuis le mois d'octobre, pour faire face à la crise sanitaire, nous avons mis en place des solutions d'e-learning pour former les équipes américaines. Ainsi, un handicap pourrait se transformer en avantage compétitif à l'avenir. »

« Malgré la pandémie, 2020 a été une année phénoménale pour AQUILINE DRONES », déclare Barry Alexander, fondateur et PDG d'AQUILINE DRONES. « Notre croissance a été modeste mais exponentielle et cette alliance stratégique avec DRONE VOLT est un changement de paradigme qui devrait contribuer à la croissance d'AQUILINE DRONES en 2021. Nous sommes convaincus que cette union devrait nous permettre de dépasser nos projections et, plus important encore, qu'elle correspond aux désirs des entreprises qui souhaitent adopter les drones dans leurs modes de fonctionnement. La société est prête, et nous le sommes aussi ».

Dans le cadre de cette opération, DRONE VOLT a été conseillé par ATOUT CAPITAL (Conseil Financier et Listing Sponsor), WINSTON & STRAWN (Conseil Juridique) et ACTUS finance & communication (Communication Financière).

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : [email protected]

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

[email protected] Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

[email protected]

Règlement-livraison et cotation des actions nouvelles

Le règlement-livraison des actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché régulé d'Euronext Growth à Paris sont prévus le 18 décembre 2020, sous réserve des conditions usuelles.

[1] Capital composé de 179 263 771 avant opération et 198 523 186 après opération

[2] Le prix d'émission était de 0,22 euro par action nouvelle.