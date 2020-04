08/04/2020 - 17:45

Villepinte, le 8 avril 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, réduit son exposition à son investisseur en OCABSA – Obligation Convertible en Actions avec Bon de Souscription d'Actions – dans le cadre de sa politique de réduction des instruments de financement dilutifs.

Le groupe annonce que l'intégralité des 7 tranches déjà tirées depuis l'accord signé en mai 2018, et qui ont permis de lever 5,6 millions d'euros pour financer le plan de développement, a été totalement convertie. Cela signifie qu'il ne reste plus d'actions à créer et donc de dilution potentielle liée à ces tranches. Ceci devrait fortement diminuer la pression baissière sur le titre.

Par ailleurs, DRONE VOLT annonce avoir obtenu un accord avec le fonds ATLAS SPECIAL OPPORTUNITIES pour modifier les modalités de tirage des tranches d'OCABSA et ainsi poursuivre sa politique de réduction de son exposition aux instruments financiers dilutifs.

En effet, l'accord signé en mai 2018 prévoyait un financement de 8 millions d'euros, par tranche de 800 000 euros avec une possibilité de tirage tous les 40 jours de Bourse. Depuis, le Groupe est engagé dans un programme d'amélioration progressive de sa marge brute, un plan d'optimisation des charges initié début d'année 2019 et la mise en œuvre de solutions alternatives de financements (obligations ordinaires non convertibles par exemple). Ce plan d'actions permet aujourd'hui de réduire significativement la taille de ces tranches pour les adapter aux besoins de la société.

Ainsi, le nouvel accord prévoit de ramener la taille des tranches unitaires de 800 000 euros à 200 000 euros. Le groupe dispose ainsi d'une possibilité de tirage de 12 tranches de 200 000 euros, remplaçant les 3 dernières de 800 000 euros. Le nombre de bons de souscription lié à chaque tranche est ramené de 160 000 à 40 000.

« Suite à la mise en place de notre plan d'optimisation des charges, notre accord avec ATLAS était devenu surdimensionné. » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Ce nouvel accord est beaucoup plus souple et donne les mêmes garanties de solidité financière à nos grands clients. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1ème trimestre 2020, le 15 avril 2020

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones. DRONE VOLT détient également 51% d'AERIALTRONICS, société spécialisée en Intelligence Artificielle (www.aerialtronics.com) au service des agences gouvernementales.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,4 millions d'euros en 2018.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :