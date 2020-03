31/03/2020 - 18:00

Villepinte, le 31 mars 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir levé 411 k€ par augmentation de capital auprès de ses actionnaires historiques.

L'opération a été réalisée par émission et placement privé de 5 880 571 actions ordinaires nouvelles émises à 0,07 €, correspondant à une décote de 5,5% sur le cours de clôture du 30 mars 2020.

Cette opération a pour but de renforcer les fonds propres du Groupe et lui permettre de conserver ses ressources financières pour le financement de son développement. Elle témoigne aussi de sa volonté de limiter le recours à des financements qui pourraient potentiellement peser davantage sur le cours de bourse.

L'opération a été mise en œuvre par décision du 30 mars 2020, sur délégation de pouvoirs du Conseil d'administration réuni le même jour et faisant usage de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires du 16 juillet 2019 (3ème résolution relative aux émissions à certaines catégories de personnes).

« DRONE VOLT envoie un message fort en renforçant ses fonds propres dans cette période » déclare Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT. « Les actionnaires historiques montrent leur soutien au moment où le Groupe rencontre des succès majeurs dans les secteurs de l'énergie et des services à l'environnement. »

Les actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes. La participation au capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'augmentation de capital et n'ayant pas souscrit à celle-ci[1] ressort à 0,9252%.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1ème trimestre 2020, le 15 avril 2020

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones. DRONE VOLT détient également 51% d'AERIALTRONICS, société spécialisée en Intelligence Artificielle (www.aerialtronics.com) au service des agences gouvernementales.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

[1] Calcul effectué sur la base du nombre d'actions composant le capital social à la date du présent communiqué, soit 72 766 002 actions