18 février 2021. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo annonce son calendrier de publication pour les comptes consolidés 2020. Ces évènements seront l'occasion de faire le point sur l'actualité du studio, sa stratégie et ses perspectives de développement.

Publications Dates Chiffre d'affaires annuel 2020 Mercredi 31 mars 2021 Résultats annuels 2020 Lundi 19 avril 2021 Réunion SFAF Mardi 20 avril 2021 – 10h00



Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire. Les publications auront lieu après la clôture du marché Euronext à Paris.

