29/05/2020 - 07:30

Une implantation stratégique pour un nouveau projet de création originale

Paris, le 29 mai 2020. DONTNOD Entertainment, studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo, est fier d'annoncer un renforcement de sa capacité de production avec la création, en juin 2020, d'une filiale à Montréal, au Canada.

Créateur de franchises à succès comme Life Is Strange et Vampyr, DONTNOD emploie actuellement près de 250 personnes en France. L'ouverture d'un bureau dans l'une des villes les plus dynamiques du monde en savoir-faire créatif et technologique, qui offre par ailleurs un écosystème favorable aux entreprises multimédia avec des dispositifs de soutien comme le crédit d'impôt de 37,5% pour les jeux disponibles en version française, permettra d'attirer de nouveaux talents et ainsi de renforcer la capacité de développement et d'innovation du studio. Ceux-ci viendront enrichir les compétences des équipes actuelles avec pour objectif d'accélérer la montée en puissance du studio en proposant aux joueurs de nouvelles expériences de jeu, toujours plus innovantes, immersives et engageantes.

Cette implantation à Montréal, centre névralgique de l'industrie du jeu vidéo au Canada, permettra également à DONTNOD de renforcer son rayonnement à l'international. Cette stratégie d'investissement à long terme est motivée par une volonté de se rapprocher du territoire nord-américain qui représente aujourd'hui le marché numéro 1 pour les jeux DONTNOD.

L'ancrage dans la métropole québécoise se concrétisera par le lancement d'un nouveau projet de création originale. À terme, l'équipe devrait être constituée d'une cinquantaine d'experts, pour partie issus des équipes parisiennes du Groupe et de nouveaux profils issus du vivier de talents locaux parmi les plus riches au monde, afin d'accompagner la montée en puissance du développement de nouveaux jeux.

Oskar Guilbert, Président Directeur Général de DONTNOD, déclare : « Nous sommes extrêmement heureux de la création de notre filiale à Montréal. L'ouverture de cette entité nous permettra d'ajouter une nouvelle chaine de production en plus de nos équipes basées en France et déjà reconnues internationalement pour la qualité de leurs réalisations. Avec son dynamisme et un très large bassin de talents qualifiés, Montréal constitue l'endroit privilégié pour accélérer notre développement par un nouveau projet et pour raconter de nouvelles histoires captivantes à nos joueurs. »

À propos de DONTNOD Entertainment

Créé en 2008, DONTNOD est un studio français indépendant de création et de développement de jeux vidéo « AA » de genres populaires, aventure (LIFE IS STRANGETM, TWIN MIRRORTM), action (REMEMBER METM) et jeux de rôle (VAMPYRTM). Chaque nouveau jeu est une création originale avec une expérience narrative et une mécanique de jeu uniques, nativement multi-écrans (consoles, PC, smartphones, tablettes, Mac et TV) et destiné à un large public, qu'il soit lancé par épisodes en reprenant avec succès les recettes des séries TV ou en « One shot ». Le studio a construit une notoriété internationale avec des éditeurs leaders tels que Microsoft, Square Enix, FOCUS Home Interactive, Bandai Namco Entertainment ou Capcom.

DONTNOD (code ISIN : FR0013331212 - ALDNE) est coté sur Euronext Growth Paris