Communiqué de la société DNXCORP (ex DREAMNEX) du 28/04/2020

(Euronext Paris - Compartiment C)

28/04/2020 - 18:05

COMMUNIQUE DE PRESSE

Luxembourg, le 28/04/2020

DNXCORP SE

Chiffre d'affaires et Résultats Annuels 2019

Chiffre d'Affaires: 20,7 M€

Résultat Opérationnel : 2,2 M€

DNXcorp annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31/12/2019 :



En K€

IFRS

Annuel 2019

Annuel 2018

(*)

Variation 2019 vs 2018

Chiffre d'Affaires



20 689



22 817

-9,3%

Résultat Opérationnel**

% du CA

2 243

10,8%

2 811

12,3%

-20,2%



Résultat Financier

-1 068 -445



Résultat net des activités poursuivies

% du CA



1 415



6,8%



2 556



11,2% -44,6%

Résultat net des activités arrêtées ou cédées*

-132



241





Résultat Net

% du CA



1 283

6,2%



2 797

12,3%

- 54,1%



Résultat Net part du groupe

% du CA



1 263

6,1%



1 705

7,5%

-25,9%

*L'activité Services Webs a été arrêtée au cours de l'exercice. En conséquence et conformément à la norme IFRS 5, le compte de résultat pour l'année 2018 correspond à la seule activité divertissement. Le résultat net des activités arrêtées ou cédées a été comptabilisée sur une ligne à part du résultat net des activités poursuivies.

Chiffre d'affaires



En K€

IFRS

T4 2019

T4 2018

(*)

Variation 2019 vs 2018 Chiffre d'Affaires quatrième trimestre

4 938



5 234

-5,7%

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2019 du Groupe DNXcorp s'établit à 4,9 M€, en baisse de 5,7% par rapport au quatrième trimestre 2018. En cumulé depuis le début de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires annuel s'établit à 20,7 M€, en recul de 9,3% par rapport à l'exercice précédent.

L'activité Webcams reste en légère progression par rapport au quatrième trimestre de l'exercice précédent. L'activité Rencontre confirme la forte baisse des ventes suite au décrochage marqué du troisième trimestre et pèse sur l'ensemble du chiffre d'affaires du Groupe.

Résultat Opérationnel**

Des efforts importants ont été menés pour réduire les charges fixes du Groupe et mieux l'adapter à la baisse des ventes, principalement en allégeant les équipes allouées à l'activité Rencontre qui décline. Malgré cet allègement des charges fixes, la baisse du chiffre d'affaires impacte le résultat opérationnel 2019 qui s'établit à 2,2 M€, en baisse de 20,2% par rapport à l'exercice précédent.

La rentabilité*** baisse mais reste solide, à 10,8% du Chiffre d'Affaires contre 12,3% sur 2018.

Résultat Financier

Le résultat financier de -1,1 M€ est principalement lié à la dépréciation des titres du groupe Syscommerce dans lequel DNXcorp détient une participation de 19,66% au 31 décembre 2019. Le Groupe Syscommerce faisant face à une baisse marquée de ses ventes et de sa rentabilité.

Résultat Net

Le résultat net des activités poursuivies s'établit à 1,4 M€, en baisse de 44,6% par rapport à l'exercice 2018. La rentabilité nette des activités poursuivies baisse à 6,8% du Chiffre d'Affaires contre 11,2% en 2018.

En intégrant le résultat des activités arrêtées ou cédées, le Résultat net s'établit à 1,3 M€, en baisse de 54,1% sur un an.

Le Résultat Net part du Groupe de l'exercice 2019 s'établit à 1,3 M€, en retrait de 25,9% sur un an.

Trésorerie

La trésorerie minorée des passifs financiers courants s'établit à 5,0 M€ au 31 décembre 2019. Le Groupe DNXcorp reste dégagé de tout emprunt bancaire.

Impact de la crise coronavirus

Les mesures de confinement instaurées en Europe n'ont pas compromis la continuité d'exploitation du Groupe et de ses filiales. Les salariés opèrent aujourd'hui tous en télétravail avec une efficacité préservée.

Le Groupe a constaté depuis le début de la période de confinement des impacts variables selon les activités. Sur les produits Webcams, le nombre journalier de nouveaux clients a favorablement progressé, avec un effet positif notoire sur les ventes. Sur les services Rencontre, les ventes sont plutôt en léger recul.

A ce jour, il est toutefois difficile d'anticiper quel sera l'impact final de la crise sur l'activité du Groupe. Ses ventes sur des activités de type divertissement sont non essentielles et sont fortement liées à l'évolution du pouvoir d'achat des consommateurs, qui pourrait être impacté dans les prochains mois. DNXcorp anticipe ainsi une baisse possible des ventes après la fin des confinements en Europe pour 6 à 12 mois.

A ce stade, le Groupe n'observe pas d'augmentation significative de ses créances échues et de ses dettes. Le Groupe réévalue toutefois à intervalles réguliers les effets de la crise sur ses activités.

Dividende

Etant donné l'incertitude liée aux répercussions de la crise actuelle sur les ventes du Groupe, le dividende versé au titre de l'exercice sera limité à l'acompte qui avait été annoncé en septembre 2019, soit 0,21€ par action, qui sera versé dans le courant du mois de juin. Ce versement correspond à 33% du Résultat Net.

**Résultat opérationnel : chiffre d'affaires moins ensemble des charges opérationnelles

***Rentabilité : ratio résultat opérationnel divisé par chiffre d'affaires

Prochaine publication :

Chiffre d'Affaire et Résultats semestriels S1 2020

28 octobre 2020 après clôture

A propos de DNXcorp

Groupe européen spécialisé dans le développement et la valorisation d'audience sur Internet, DNXcorp intègre l'ensemble des compétences clés du web : génération de trafic, développement de sites et de services, solutions de paiement multi-pays, technologie de streaming vidéo, analyse CRM… Cette expertise globale permet au Groupe de développer depuis 2000 ses propres sites sur des marchés dynamiques tels que les divertissements ou les rencontres….

Basé au Luxembourg, avec plusieurs filiales européennes, le Groupe emploie une cinquantaine de collaborateurs. DNXcorp est coté en Bourse depuis 2019 sur Euronext Growth Paris.

Code MNEMO : DNX

CODE ISIN : FR0010436584

Site corporate : www.dnxcorp.com

Contact DNXcorp : corporate@dnxcorp.com + 352 27 00 28 00