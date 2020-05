06/05/2020 - 18:00

DMS Biotech, division de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 – DGM), constituée d'Hybrigenics (Euronext Growth Paris - FR0004153930 – ALHYG) et de ses filiales, démarre la phase d'industrialisation de son nouveau produit dédié au lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux).

Soucieux d'innover en permanence et de garder une longueur d'avance sur ses concurrents, le pôle DMS Biotech a conçu un dispositif médical permettant d'optimiser le temps de prélèvement et de traitement de volumes importants de graisse. Très attendue par nos clients, cette solution technique brevetée viendra étendre la gamme de kits Adip'sculpt dédiée au lipofilling, actuellement utilisée en chirurgie esthétique, plastique et reconstructrice et commercialisée dans 24 pays, par un réseau de 16 distributeurs.

Fin 2019, DMS Biotech a obtenu l'autorisation de commercialisation aux Etats-Unis (agrément 510(k) auprès de la Food & Drug Administration (FDA) (lire le communiqué du 16 octobre 2019). Ce nouveau produit est particulièrement adapté à ce marché, ainsi qu'au territoire sud-américain, où les quantités de graisse injectées au niveau de la poitrine ou des fesses dans le cadre de chirurgies plastiques à visée réparatrice ou esthétique, sont généralement plus importantes que sur d'autres marchés.

Pour l'industrialisation de ce dispositif médical, DMS Biotech a mis en place un partenariat industriel avec SGH Healthcaring (sgh-healthcaring.com).

Concepteur et fabricant de dispositifs médicaux innovants, ce plasturgiste français est un partenaire reconnu des industries pharmaceutiques et de santé depuis plus de 30 ans. Depuis 2018, le groupe augmente ses capacités et élargit son offre de services par l'acquisition d'entreprises aux savoir-faire complémentaires afin d'assoir sa position parmi les leaders européens incontournables du domaine médical et pharmaceutique.

Cette stratégie d'expansion permet à SGH Healthcaring d'offrir une large gamme de solutions techniques et innovantes à des sociétés aussi exigeantes que GSK, Novartis, ALK, ou encore Sanofi. Le groupe emploie plus de 200 personnes et affiche un chiffre d'affaires de 40 M€.

DMS Biotech est heureux de la conclusion de ce partenariat industriel et compte sur ce premier projet commun pour créer une collaboration durable avec SGH Healthcaring.

A propos de DMS Group

DMS Group est constitué de sociétés à fort potentiel d'innovation. D'abord concentré sur l'industrie de l'imagerie médicale, il s'étend désormais vers de nouveaux horizons. En investissant sur l'avenir et en faisant le pari de la recherche, DMS Group espère apporter les solutions de demain.

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, DMS Imaging se positionne aujourd'hui comme le leader français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie, à l'ostéodensitométrie, la modélisation 3D et la posturologie.

DMS Wellness regroupe les activités dédiées au secteur de la santé et du bien-être, s'adressant aux spécialistes de la physiothérapie, de la beauté, de l'esthétique et du sport.

DMS Biotech, constitué d'Hybrigenics et de ses filiales, porte la stratégie de développement du groupe dans le domaine des biotechnologies, et particulièrement des technologies de traitement de l'arthrose et de médecine régénératrice basée sur l'injection de cellules souches adipeuses. Hybrigenics est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (ISIN : FR0004153930 - mnémo : ALHYG).

DMS Group est présent sur l'ensemble des continents à travers un réseau de plus de 140 distributeurs nationaux, de filiales et de joint-venture.

DMS Group est coté sur le marché Euronext à Paris (ISIN : FR0012202497 - mnémo : DGM).

Plus d'informations sur www.dms.com.

