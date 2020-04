(Euronext Paris - Compartiment C)

30/04/2020

Croissance annuelle de +27% du chiffre d'affaires

Amélioration de +0,9 M€ de l'EBITDA du Groupe

Poursuite des investissements sur l'ensemble des pôles afin d'améliorer à terme la création de valeur

Le Conseil d'administration de Diagnostic Medical Systems Group (Euronext Paris - FR0012202497 - DGM) a arrêté les comptes annuels 2019, présentés synthétiquement ci-dessous. Les données chiffrées mentionnées dans le présent communiqué de presse sont issues des comptes annuels consolidés dont l'audit est en cours de finalisation par les commissaires aux comptes. Le rapport financier annuel 2019 sera mis en ligne sur le site internet de la société, www.dms.com, dans l'Espace actionnaires, dès que le rapport d'audit relatif à la certification par les commissaires aux comptes aura été émis.

Données consolidées en M€

Normes IFRS 2018 2019 Chiffre d'affaires 24,3 31,0 EBITDA1 -3,1 -2,2 Résultat opérationnel courant -5,2 -4,4 Résultat opérationnel -5,3 -3,0 Résultat net part du groupe -5,4 -3,1

1 L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

Activité 2019

Sur l'ensemble de l'exercice 2019, le chiffre d'affaires consolidé de DMS Group s'est établi à 31,0 M€, en progression totale de +27% par rapport à 2018.

Bénéficiant de la contribution croissante des référencements en Radiologie en France (UniHA et UGAP), des ventes via Carestream aux Etats-Unis, mais également de l'extension des accords commerciaux avec Fujifilm Europe au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie, la division DMS Imaging a enregistré une croissance dynamique de +29% sur l'ensemble de l'exercice à 30,2 M€.

Au 4ème trimestre 2019, le groupe a obtenu le marquage CE pour sa nouvelle solution Biomod MI (membres inférieurs). Cet agrément européen, autorisant une commercialisation dans l'ensemble de l'Union européenne, devrait permettre une montée en puissance de l'accord de distribution avec Fujifilm Europe au cours de l'exercice 2020.

Au sein de cette division, après un début d'exercice freiné par la défaillance de son principal sous-traitant à l'époque, le pôle Ostéodensitométrie a renoué avec la croissance au 2nd semestre pour conclure sur une progression de +14% de son activité sur l'exercice.

La division DMS Biotech a réalisé un chiffre d'affaires de 0,7 M€, en légère croissance annuelle de +4%, constitué essentiellement des ventes des dispositifs Adip'Sculpt de lipofilling (technique chirurgicale d'autogreffe utilisant le tissu adipeux).

DMS Biotech a obtenu en fin d'année l'autorisation de commercialisation aux Etats-Unis (agrément 510 (k) auprès de la Food & Drug Administration) de ses dispositifs médicaux dédiés au lipofilling et projette de démarrer prochainement leur distribution en Amérique du nord. Au Japon, le distributeur est toujours dans l'attente de l'agrément des autorités pour lui permettre de vendre sur le marché local.

Les ventes de la division DMS Wellness sont restées peu significatives en 2019, à 0,1 M€.

Résultats financiers 2019

En 2019, le groupe a réduit de de 0,9 M€ sa perte d'EBITDA, qui s'établit à -2,2 M€ contre -3,1 M€ un an plus tôt.

DMS Imaging : la division a enregistré un EBITDA de -0,5 M€, contre une perte d'EBITDA de -2,1 M€ un an plus tôt. Le résultat de la division a pâti du début d'année difficile de l'activité Ostéodensitométrie (lire ci-avant), dont les niveaux de marge sont historiquement supérieurs à la Radiologie.

Données consolidées en M€

Normes IFRS 2018

DMS Imaging 2019

DMS Imaging Chiffre d'affaires 23,3 30,2 EBITDA1 -2,1 -0,5

1 L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

DMS Biotech : l'EBITDA s'est établi à -0,8 M€ en 2019, intégrant notamment la perte d'EBITDA de la société Hybrigenics (consolidée depuis le 1er juillet 2019) qui s'est élevée à -0,5 M€.

Données consolidées en M€

Normes IFRS 2018

DMS Biotech 2019

DMS Biotech Chiffre d'affaires 0,7 0,7 EBITDA1 -0,1 -0,8

1 L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

DMS Wellness : l'EBITDA s'est élevé à -0,9 M€, contre -0,7 M€ un an plus tôt, du fait de l'augmentation des charges opérationnelles pour préparer l'industrialisation de la solution et son lancement commercial en Europe.

Données consolidées en M€

Normes IFRS 2018

DMS Wellness 2019

DMS Wellness Chiffre d'affaires 0,3 0,1 EBITDA1 -0,7 -0,9

1 L'EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dépréciations et dotations nettes aux amortissements et provisions.

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant s'est établi à -4,4 M€ en 2019, contre -5,2 M€ en 2018.

En 2019, DMS Group a enregistré des autres produits et charges opérationnels positifs d'un montant de 1,4 M€ correspondant principalement au badwill (écart d'acquisition) lié à l'acquisition du groupe Hybrigenics au cours de l'exercice. Le résultat opérationnel s'est élevé à -3,0 M€ contre -5,3 M€ l'exercice précédent.

Après comptabilisation d'un résultat financier stable de -0,2 M€, le résultat net part du groupe ressort à -3,1 M€ en 2019, contre une perte nette de -5,4 M€ en 2018.

Situation bilancielle au 31 décembre 2019

Données consolidées en M€

Normes IFRS 31/12

2018 31/12

2019 Données consolidées en K€

Normes IFRS 31/12

2018 31/12

2019 Actifs non courants 14,3 15,7 Capitaux propres 17,9 14,8 Droits d'utilisation (IFRS 16) - 0,6 Passifs financiers 6,6 9,3 Stocks 10,4 9,9 Passifs locatifs (IFRS 16) - 0,6 Clients 7,6 8,3 Fournisseurs et autres dettes 11,7 15,1 Autres actifs 3,6 4,3 Autres passifs 0,7 0,5 Trésorerie 1,1 1,5 Total Actif 36,8 40,3 Total Passif 36,8 40,3

Sur l'ensemble de l'exercice, la variation de trésorerie est positive de +1,5 M€, contre une consommation nette de cash de -3,7 M€ en 2018. Le cash-flow d'exploitation positif de +0,4 M€ et les flux de financement de +3,4 M€ ont largement couverts les flux d'investissement de -2,3 M€, constitués des investissements courants du Groupe.

La trésorerie disponible s'établissait à 1,5 M€ au 31 décembre 2019. Les dettes financières s'élevaient à 9,3 M€ (dont 2,0 M€ d'emprunts financiers, 1,5 M€ d'avances conditionnées et 5,5 M€ de mobilisation des créances clients).

Pour rappel, en décembre 2019, le groupe a mis en place un financement d'un montant maximum de 4 M€ par bons d'émission d'obligations remboursables en numéraire et/ou en actions DMS Group ou Hybrigenics (lire le communiqué de presse du 5 décembre 2019). Au 31 décembre 2019, DMS Group n'avait utilisé qu'une tranche de 0,2 M€ de cette ligne de financement.

A fin 2019, les capitaux propres de DMS Group s'élevaient à 14,8 M€.

Postérieurement à la clôture de l'exercice, le groupe a renforcé sa situation bilancielle à travers une levée de fonds de 3 M€ par émission d'obligations convertibles et l'obtention d'un financement innovation de 0,7 M€ de la Région Occitanie pour son projet baptisé «Tables H2020» dédié au développement de nouvelles tables de radiologie (lire le communiqué de presse du 4 mars 2020).

Perspectives

Au 1er trimestre 2020, le groupe a enregistré une croissance soutenue de +16%, portée comme en 2019 par le dynamisme de la division DMS Imaging (+18% de croissance au 1er trimestre) (lire le communiqué de presse du 20 avril 2020).

Le 2ème trimestre est marqué par la pandémie de coronavirus (Covid-19) et ses conséquences sanitaires. La situation étant par nature extrêmement évolutive, il est pour l'instant difficile d'en quantifier précisément les effets sur l'activité, en particulier si la crise sanitaire se prolongeait.

A ce jour, le carnet de commandes en radiologie demeure soutenu, le groupe n'ayant pas enregistré à ce jour d'annulations significatives de commandes, mais principalement des décalages de livraisons à la demande des clients. En Ostéodensitométrie, la dynamique commerciale est en revanche temporairement impactée par le contexte sanitaire.

Sur le plan industriel, la production est freinée depuis la mi-mars par l'organisation du travail mise en place pour respecter les mesures sanitaires et par les conséquences des mesures de confinements.

En avril et mai, le groupe livrera en urgence des systèmes numériques d'imagerie d'urgence de radiographie thoracique et pulmonaire pour plusieurs hôpitaux de l'AP-HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris).

Pour faire face à la crise, DMS Group a lancé plusieurs développements pour adresser le plus rapidement et efficacement possible les problèmes liés au coronavirus que ce soit en matière de diagnostic ou de thérapie. Le groupe tiendra informé le marché de l'avancé de ces différents projets.

