01/02/2021

Delta Plus Group annonce l'acquisition de la société Artex, spécialiste des équipements de protection individuelle antichute en Allemagne

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), poursuit sa politique de développement géographique et de renforcement sur les segments d'activité à forte valeur ajoutée.

Fort d'une présence historique en Europe qui en fait un des leaders du marché, Delta Plus réalise sur le continent depuis plusieurs années environ 50% de son chiffre d'affaires consolidé, sans toutefois être présent en Allemagne, principal marché européen.

Grâce à l'acquisition de la société allemande Artex, Delta Plus Group confirme sa volonté de compléter son maillage géographique sur le marché Européen, marché à forte valeur ajoutée, qui représente un tiers du marché mondial des équipements de protection individuelle.

Artex

Créée il y a près de 21 ans dans la région de Cologne, Artex conçoit, fabrique, fait fabriquer et commercialise une gamme complète d'équipements de protection individuelle antichute.

Les produits commercialisés par Artex comprennent des harnais, des enrouleurs, des longes ainsi que tous dispositifs permettant de protéger l'utilisateur contre la chute de hauteur.

La société a réalisé lors de son dernier exercice, clos le 31 décembre 2020, un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'Euros. Elle ambitionne pour l'exercice 2021 un chiffre d'affaires de 5,5 millions d'Euros. Sa rentabilité opérationnelle est sensiblement supérieure à celle de Delta Plus Group, avec une marge d'EBITDA de 25% environ.

Grâce à son unité de production et de stockage, située à proximité de Cologne et de Francfort, Artex produit la majeure partie des produits vendus par la société, les autres produits étant sourcés auprès de fournisseurs en Europe. Artex emploie 15 personnes.

La société a su se constituer au fil des années un portefeuille de clients fidèles, composé de distributeurs intervenants dans les secteurs de la sécurité, de l'industrie et de la construction.

L'intégration d'Artex au sein du Groupe Delta Plus va permettre à la société d'accélérer sa croissance sur le marché allemand, en accédant à une large gamme de produits Delta Plus.

Cette intégration doit lui permettre de devenir progressivement, dans les années à venir, un acteur de référence sur ce marché, capable de proposer une offre multi-familles complète.

Delta Plus Group

Delta Plus Group a annoncé en Septembre 2020 des résultats semestriels record, enregistrant une hausse de son chiffre d'affaires de +11,6% à 137,0M€, et une rentabilité opérationnelle courante de 14,7% du chiffre d'affaires, en croissance de +25,9%.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2020, le chiffre d'affaires s'affiche en hausse de +11,9% par rapport à 2019.

Delta Plus Group a démontré en 2020 sa capacité à limiter les conséquences de la première phase de la crise liée au Covid-19 sur son activité et dans le même temps à poursuivre une politique volontariste d'acquisitions, confirmant ainsi sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Le Groupe a ainsi finalisé depuis début 2020 les opérations suivantes :

Janvier 2020 : Acquisition de deux acteurs significatifs dans le secteur de la botte de travail en Europe, le Groupe Boots Company en Italie, et les activités de Netco Safety en France

Mars 2020 : Levée d'option d'achat portant sur 40% du capital d'Aspreseg, filiale du Groupe en Colombie, portant son pourcentage de détention à 100%

Septembre 2020 : Acquisition de 75% des actions de la société White Lake, spécialiste de la chaussure de sécurité au Brésil

Octobre 2020 : Levée d'option d'achat portant sur 49% de Vertic Nederland, filiale du Groupe aux Pays-Bas, portant son pourcentage de détention à 100%

Décembre 2020 : Acquisition de ERB Industries aux Etats-Unis

Janvier 2021 : Acquisition d'Alsolu en France dans le secteur de la protection collective et des accès en hauteur

Janvier 2021 : Acquisition d'Artex, acteur significatif des équipements de protection individuelle antichute en Allemagne

Delta Plus Group enregistrera en 2020 un niveau record de chiffre d'affaires, malgré le contexte sanitaire et économique très incertain.

En outre, le Groupe a mis en place toutes les mesures nécessaires pour restreindre au maximum l'impact négatif de cette crise sur sa rentabilité et sur les développements futurs de ses activités.

Le Groupe devrait annoncer pour 2020 un niveau record de rentabilité opérationnelle.

Grâce à l'acquisition d'Artex en Allemagne, Delta Plus Group confirme la volonté affichée du Groupe de poursuivre dans les années qui viennent son développement dans des métiers à forte valeur ajoutée, et dans des régions à fort potentiel de croissance permettant au Groupe de déployer sa stratégie de montée en gamme.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2020

Jeudi 11 février 2021, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

www.deltaplusgroup.com

