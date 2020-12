17/12/2020 - 18:00

Delta Plus Group renforce sa présence en Amérique du Nord grâce à l'acquisition structurante de ERB Industries aux Etats-Unis

Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), poursuit sa politique de développement sur le marché Nord-Américain.

Le Groupe annonce ce jour l'acquisition de 100% des actions de la société ERB Industries Inc, basée aux Etats-Unis.

Cinq ans après s'être implanté aux Etats-Unis à travers l'acquisition d'Elvex (devenue Delta Plus Corp) et deux ans après l'acquisition au Canada de Degil Safety et Ontario Glove, Delta Plus Group accélère grâce à ce nouvel investissement stratégique aux Etats-Unis son développement sur le marché Nord-Américain, marché à forte valeur ajoutée qui représente un tiers du marché mondial des équipements de protection individuelle.

Delta Plus Group ambitionne de réaliser 15% de son chiffre d'affaires consolidé en Amérique du Nord en 2021.

ERB Industries

Créée en 1956 dans la région d'Atlanta (Géorgie), la société ERB Industries conçoit, fabrique, fait fabriquer et commercialise une large gamme d'équipements de protection individuelle.

Les produits commercialisés par ERB Industries couvrent les familles de protection de la tête ainsi qu'une large gamme de vêtements de travail, notamment haute visibilité. Elle propose en outre à ses clients un service de personnalisation sur certains de ces produits.

Grâce à deux unités de fabrication (injection de casques et personnalisation de produits), situées à Woodstock (Géorgie), ERB Industries produit une part importante des produits vendus (casques, vêtements haute visibilité). Les autres produits sont sourcés auprès de fournisseurs situés aux Etats-Unis et en Asie.

ERB Industries emploie au total 120 personnes.

La société, qui ambitionne de réaliser en 2021 un chiffre d'affaires de 30 millions de Dollars, a su se constituer au fil des années un portefeuille de clients fidèles, composé de distributeurs spécialisés et généralistes, et de centrales d'achats.

Il est à noter que la rentabilité opérationnelle de ERB Industries est proche de celle de Delta Plus Group.

L'intégration de ERB Industries au sein du Groupe Delta Plus va permettre à la société d'accélérer son rythme de croissance sur le marché américain, en accédant à terme à une large gamme de produits Delta Plus.

Cette intégration, et la mise en commun des ressources et des offres de ERB Industries et Delta Plus Corp, va permettre au Groupe Delta Plus de devenir un acteur majeur sur ce marché, capable de proposer une offre multi-familles complète à un portefeuille de clients élargi.

Delta Plus Group

Delta Plus Group a annoncé en Septembre 2020 des résultats semestriels record, enregistrant une hausse de son chiffre d'affaires de +11,6% à 137,0M€, et une rentabilité opérationnelle courante de 14,7% du chiffre d'affaires, en croissance de +25,9%.

Sur les 9 premiers mois de l'année 2020, le chiffre d'affaires s'affiche en hausse de +11,9% par rapport à 2019.

Delta Plus Group a démontré en 2020 sa capacité à limiter les conséquences de la première phase de la crise liée au Covid-19 sur son activité et dans le même temps à poursuivre une politique volontariste d'acquisitions, confirmant ainsi sa stratégie de déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Le Groupe a ainsi finalisé en 2020 les opérations suivantes :

Janvier 2020 : Acquisition de deux acteurs significatifs dans le secteur de la botte de travail en Europe, le Groupe Boots Company en Italie, et les activités de Netco Safety en France

Mars 2020 : Levée d'option d'achat portant sur 40% du capital d'Aspreseg, filiale du Groupe en Colombie, portant son pourcentage de détention à 100%

Septembre 2020 : Acquisition de 75% des actions de la société White Lake, spécialiste de la chaussure de sécurité au Brésil

Octobre 2020 : Levée d'option d'achat portant sur 49% de Vertic Nederland, filiale du Groupe aux Pays-Bas, portant son pourcentage de détention à 100%

Décembre 2020 : Acquisition de ERB Industries aux Etats-Unis

Delta Plus Group prévoit d'enregistrer en 2020 un niveau record de chiffre d'affaires, malgré le contexte sanitaire et économique très incertain.

En outre, le Groupe a mis en place toutes les mesures nécessaires pour restreindre au maximum l'impact négatif de cette crise sur sa rentabilité et sur les développements futurs de ses activités.

Le Groupe devrait terminer l'année sur un niveau record de rentabilité opérationnelle.

L'acquisition structurante de ERB Industries aux Etats-Unis confirme la volonté affichée de Delta Plus Group de poursuivre son développement à travers un renforcement de sa couverture géographique en Amérique du Nord, région à fort potentiel de croissance et à forte valeur ajoutée.

Le renforcement de sa position sur le marché Nord-Américain va permettre à Delta Plus Group de franchir une nouvelle étape dans son ambition de s'affirmer comme un groupe international leader sur le marché des Equipements de Protection Individuelle.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires annuel 2020

Jeudi 11 février 2021, après bourse

A propos de DELTA PLUS

Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT