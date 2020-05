Communiqué de la société DELTA PLUS GROUP du 11/05/2020

Secteur ICB : 3763 - Habillement et accessoires

(Euronext Paris - Compartiment C)

11/05/2020 - 18:00

Les ventes de Delta Plus Group, acteur majeur sur le marché des Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.), ont progressé de +14,0% (+8,3M€) au premier trimestre 2020 et atteignent 67,7 millions d'Euros.

Dans la tendance de l'exercice 2019, le Groupe a entamé l'année 2020 sur un rythme de croissance organique soutenu, et a bénéficié en outre d'un effet de périmètre positif, lié à l'intégration d'Odco, société acquise en fin d'année dernière, et des activités de bottes de travail (Boots Company et Netco Safety) acquises début Janvier 2020.

A périmètre et taux de change constants, la croissance organique du chiffre d'affaires consolidé s'élève à +5,1% sur le premier trimestre 2020.

L'effet périmètre représente un impact positif de +6,2M€ sur le chiffre d'affaires (+10,5%).

Les effets de change, négatifs, s'élèvent à (0,9)M€ au premier trimestre, soit un impact de -1,6% sur la variation du chiffre d'affaires.

Chiffre d'affaires consolidé

En millions d'Euros 2020 2019 Evolution Evolution

Périmètre et taux de change constants (1) Chiffre d'affaires Groupe 1er trimestre 67,7 59,4 +14,0% +5,1% Chiffre d'affaires Europe 36,0 29,2 +23,3% +3,8% Chiffre d'affaires Hors Europe 31,7 30,2 +5,0% +6,3%

(1) Sur le premier trimestre 2020, l'effet périmètre s'élève à +10,5% (+6,2M€) et l'effet de change s'élève à -1,6% (-0,9M€)

Ce premier trimestre a également été marqué pour le Groupe par l'épidémie de Coronavirus (Covid-19) qui a frappé la Chine, puis une grande partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord, et qui a commencé à impacter les activités du Groupe depuis le mois de Février 2020 à plusieurs titres :

L'activité de notre principal site de production, basé en Chine, a été fortement perturbé de début Février à mi-Mars en raison des mesures de confinement mises en place dans le pays.

Ces perturbations se sont traduites par une stabilité du chiffre d'affaires réalisé en Chine par rapport au premier trimestre 2019.



Les ventes de masques et de combinaisons jetables (qui représentent environ 5% du chiffre d'affaires du Groupe), et dans une moindre mesure celles de certains gants et lunettes de protection ont été très élevées dans la plupart de nos filiales tout au long du premier trimestre de l'année 2020. Ces ventes ont conduit, pour plusieurs de ces références de produits, à des ruptures de stocks et à des difficultés de réapprovisionnements durables.

Ces ventes de produits « Covid-19 » expliquent la croissance organique dynamique enregistrée au premier trimestre 2020.



Enfin, depuis le milieu du mois de Mars 2020, la demande a fortement ralenti dans plusieurs pays européens touchés par la pandémie : Italie, Espagne, France et Europe de l'Est en particulier.

Globalement, ces différents évènements ont néanmoins permis au Groupe de maintenir un rythme de croissance organique de chiffre d'affaires similaire à celui de l'année 2019, les ventes additionnelles de produits liés au Covid-19 ayant suppléé à la baisse d'activité constatée sur les autres familles de produits, à partir de février en Chine et à partir de mi-mars en Europe.

Europe : un premier trimestre solide

L'activité du Groupe en Europe est restée orientée positivement au cours du premier trimestre 2020.

Le chiffre d'affaires s'élève à 36,0M€, en croissance de +23,3% (+6,8M€) par rapport à 2019, favorisé par l'intégration d'Odco (+1,8M€) et des activités de bottes de travail acquises en Janvier 2020 (+3,9M€).

La croissance organique, retraitée des effets de périmètre et de change, s'élève à +3,8% sur les trois premiers mois de l'année, grâce notamment à la poursuite du dynamisme des ventes au Benelux et au Royaume-Uni, pays peu impactés par la crise du Covid-19 jusqu'à la fin du mois de mars 2020.

Hors Europe : une croissance organique dynamique

Sur les marchés Hors Europe, la dynamique est également restée très positive au premier trimestre, avec une croissance organique de +6,3% par rapport à 2019.

La Chine, impactée par la crise du Covid-19 dès le mois de Février, a vu son chiffre d'affaires stagner au cours du premier trimestre.

La croissance du chiffre d'affaires de la zone Hors Europe au premier trimestre s'explique principalement par le dynamisme des zones Amérique du Nord, Amérique du Sud et CEI.

Le Groupe a également bénéficié Hors Europe d'un léger effet de périmètre de +0,5M€ au premier trimestre 2020 (Odco et Boots Company).

Il est enfin à noter que le renforcement de l'Euro, par rapport, notamment, à la plupart des devises d'Amérique du Sud, a provoqué un effet de change défavorable de (0,9)M€ sur le chiffre d'affaires consolidé du premier trimestre 2020.

Exprimée en Euros, la croissance du chiffre d'affaires réalisé Hors Europe est de +5,0% au premier trimestre 2020.

Perspectives

Limiter les effets de la crise liée l'épidémie de Coronavirus (Covid-19) sur le chiffre d'affaires et sur la rentabilité du Groupe

Confirmer la solidité de la structure financière du Groupe pendant cette période de crise

Réussir l'intégration des récentes acquisitions

Confirmer les ambitions de développement

La bonne performance du Groupe au premier trimestre 2020, en ligne avec la tendance de l'année 2019, a toutefois été marquée par les premiers impacts de la crise du Covid-19.

Ainsi, des ventes exceptionnelles de produits liés au Covid-19 ont permis de compenser une baisse d'activité importante sur les autres familles de produits, notamment à partir de mi-mars dans la plupart des pays Européens.

Dans ce contexte, il est difficile aujourd'hui de prédire et de quantifier l'impact qu'aura cette crise sur le chiffre d'affaires consolidé et sur les résultats du Groupe pour l'ensemble de l'année 2020.

Il est vraisemblable à ce stade qu'a minima le second trimestre soit négativement impacté, notamment en Europe et sur le continent Américain, comme le laisse présager le chiffre d'affaires réalisé au mois d'avril.

Le Groupe met actuellement en place toutes les mesures nécessaires pour limiter au maximum l'impact négatif de cette crise sur la croissance et sur les développements futurs de ses activités.

Bénéficiant d'une structure financière saine pour aborder cette période de crise, Delta Plus Group, qui a accéléré son développement ces derniers mois grâce à une politique volontariste d'acquisitions, confirme sa volonté à terme de poursuivre son déploiement dans des zones à fort potentiel de croissance et sur des métiers à forte valeur ajoutée.

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020

Mercredi 29 juillet 2020, après bourse

