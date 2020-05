18/05/2020 - 18:40

Florence le 18 mai 2020

La société Dedalus Italia annonce avoir déposé ce jour auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant l'intégralité des actions Dedalus France (Euronext Paris : DEDAL - FR0000052623) qu'elle ne détient pas encore au prix de 0,70 euro par action (l'« Offre »).

Cette Offre sera suivie, si les conditions sont réunies, d'une procédure de retrait obligatoire conformément aux dispositions des article 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF.

A la date du Projet de Note d'Information, Dedalus Italia S.p.A. détient directement et indirectement 92.427.175 actions de Dedalus France représentant 82,09% du capital et des droits de vote théoriques de Dedalus France[1].

L'Offre s'inscrit dans le cadre de la réflexion stratégique, initiée par le Groupe Dedalus dans son ensemble, sur son organisation et son refinancement, à la suite de l'acquisition de la société DH Healthcare GmbH, une société de droit allemand, auprès de Agfa HealthCare NV. Le Groupe Dedalus envisage ainsi de procéder à certaines opérations de réorganisations internes afin d'améliorer l'intégration des différentes sociétés au sein du Groupe.

Dedalus Italia propose aux actionnaires de Dedalus France qui apporteront leurs actions à l'Offre une liquidité immédiate sur l'intégralité de leurs actions à un prix de 0,70 euro par action. Ce prix fait ressortir une prime de 23% par rapport au cours de clôture de l'action en date du 15 mai 2020 (dernier jour de cotation avant la suspension du cours de Dedalus France et le dépôt de l'Offre par Dedalus Italia), de 7% sur la moyenne des cours de clôture pondérés par les volumes sur 3 mois, ainsi que de 34% sur le cours induit par l'actualisation des flux de trésorerie disponibles prévisionnels[2].

Le calendrier indicatif de l'Offre prévoit actuellement une ouverture de la période d'offre le 25 juin 2020.

BNP Paribas[3] agit en tant que conseil financier de Dedalus Italia S.p.A. et établissement présentateur de l'Offre (l' « Etablissement Présentateur »).

Le Projet de Note d'Information est notamment consultable sur le site internet dédié au projet d'Offre (www.opas-dedalus.com) et sur le site internet de l'AMF. Il est également disponible auprès de l'Etablissement Présentateur.

Conformément à l'article 231-38 IV du règlement général, Dedalus Italia se réserve la possibilité, jusqu'à la date d'ouverture de l'Offre, de se porter acquéreur d'actions Dedalus France dans la limite de 30% des titres existants visés par l'Offre, sur la base d'un ordre libellé au prix de l'Offre.





INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d'achat, ou une sollicitation d'une offre de vente, d'instruments financiers Dedalus France.

Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation relative à l'Offre, qui contient les termes et conditions de l'Offre, ainsi que, le cas échéant, de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur Dedalus France et l'opération envisagée. Le projet de note d'information établi par Dedalus Italia a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers et diffusé ce jour. L'Offre et le projet de note d'information restent soumis à l'examen de l'Autorité des marchés financiers.

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l'objet de restrictions légales. L'Offre ne sera pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l'objet de restrictions légales.

La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s'informer sur de telles restrictions et s'y conformer. Dedalus Italia décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.



Retrouvez toute l'information sur le site www.opas-dedalus.com

Contacts ACTUS finance & communication : opas-dedalus@actus.fr / +33 (0) 1 53 67 36 77

[1] En ce compris par assimilation 297.134 actions auto-détenues par Dedalus France au 30 avril 2020. Sur la base d'un nombre total de 112.589.629 actions et de 112.589.629 droits de vote théoriques de Dedalus France (information au 30 avril 2020 – Source : Dedalus France).

[2] Cas central avec synergies incluses, se reporter à la Section 3.3.1 du projet de note d'information déposé ce jour auprès de l'AMF

[3] Seule BNP Paribas garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par Dedalus Italia dans le cadre de l'Offre