13/05/2020 - 08:50



DBT CEV et ESTACA, ( É cole d'Ingénieurs des Transports et de la Mobilité de Laval) annoncent leur collaboration dans le cadre d'un projet de recherche et développement portant sur la gestion de la recharge rapide, la gestion des réseaux électriques dédiés aux véhicules électriques, et le V2G (Vehicule to Grid).



Ce développement conjoint permettra d'intégrer, dans la gestion de la borne, la prise en compte des disponibilités du réseau d'alimentation en mode dynamique. Cette fonctionnalité ajoutera une liaison informatique entre la borne et l'infrastructure globale du site d'implantation permettant d'échanger les informations nécessaires à la modulation de puissance de la charge du véhicule par le réseau électrique en temps réel. Le projet portera aussi sur le développement de la partie logicielle, et de l'interface de communication Internet du chargeur rapide vers les gestionnaires de réseaux électriques. Ce projet se déroulera d'octobre 2020 à février 2021 et sera effectuée par les étudiants de 5ème année de la filière automobile, spécialité TCI (Transports Connectés et Intelligents) de l'ESTACA.



DBT CEV fournira un chargeur tri-standard type Ultra, dernière génération de chargeurs évolutifs de 50 à 150 KW, qui sera implanté sur le campus à Laval et fera office de démonstrateur pour tous les véhicules du marché. Les étudiants sélectionnés effectueront un stage de 6 mois au sein des équipes R&D de DBT, afin de procéder aux séries de tests nécessaires à la validation de ce projet.



Ce projet vient compléter les développements déjà réalisés pour la mise au point des chargeurs rapides de la nouvelle gamme de DBT-CEV, notamment avec l'école Arts et Métiers de Lille (projet B2RI), portant sur la gestion des réseaux de bornes de recharge rapide 150 KW, et complète un projet de mise au point d'un chargeur de démonstration 350kW/1000V mené avec l'École Centrale de Lille.





À PROPOS DE DBT

Fondé en 1990, DBT est un groupe industriel spécialisé dans la maîtrise de l'énergie de l'aménagement de l'espace urbain et de systèmes de recharge pour tous les véhicules électriques. A l'origine fournisseur de transformateurs de courant électrique, le groupe propose désormais 3 gammes d'activités :

La filiale DBT Ingénierie propose des solutions de contrôle d'accès et de distribution d'énergie, ainsi que des transformateurs de courant basse tension.

La filiale DBT-CEV, est un acteur reconnu depuis 25 ans des infrastructures de recharge innovantes pour les véhicules électriques. L'entreprise a créé une large gamme de bornes de recharge normale (3 à 8h), accélérée (1 à 3h), rapide (- de 30 minutes) et ultra-rapide (- de 20 minutes). En 2018, DBT-CEV a renouvelé 100% de sa gamme de coffrets 7kW, de bornes 7/22kW et de chargeurs rapides dernière génération de 50 à 150kW pour tous les véhicules du marché, et les chargeurs du futur 350kW à dispenser, et 150kW/900V pour les camions et bus électriques. Avec plus de 2.500 chargeurs rapides installés dans 37 pays, DBT-CEV est un acteur majeur du marché de la mobilité électrique en Europe.

Découvrez notre gamme de chargeurs sur www.dbt.fr/dbt-cev

La filiale Educare by DBT, créée en 2016 est spécialisée dans la formation des Infrastructures de Recharge des Véhicules Electriques (IRVE) et dans la formation de techniciens de maintenance agréés VE.

Implanté à Brebières dans les Hauts-de-France, le groupe DBT est coté sur Euronext Growth depuis décembre 2015.

Plus d'informations sur www.dbt.fr





À PROPOS D'ESTACA

L'ESTACA, école d'ingénieurs post-bac spécialisée, est un acteur européen majeur dans le domaine des transports et de la mobilité. Son campus Paris-Saclay est localisé à Saint-Quentin-en-Yvelines, son campus Ouest à Laval en Mayenne. Grâce à une pédagogie innovante au cœur des problématiques actuelles des transports (éco mobilité, systèmes embarqués, système propulsif et énergie à bord, …) et à son centre de recherche ESTACA'LAB, l'École diplôme des ingénieurs dotés d'un savoir-faire technique reconnu dans le monde industriel et économique. Ouverte sur le monde, l'École compte une cinquantaine de partenaires universitaires étrangers et travaille avec de nombreuses organisations. Passionnés et professionnels, les ingénieurs ESTACA sont reconnus dans le monde industriel pour leur capacité à s'adapter rapidement. Très demandés par les entreprises, plus de 90% des élèves-ingénieurs de l'École signent un contrat avant l'obtention de leur diplôme.

Pour plus d'informations : www.estaca.fr | Twitter | Facebook







