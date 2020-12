04/12/2020 - 08:30

Levallois (France), le 4 décembre 2020



Long Path Partners, l'équipe de direction de Dalet et certains actionnaires historiques annoncent la réalisation de l'acquisition d'un bloc de contrôle représentant environ 81% du capital de DALET.



A la suite des communiqués de presse du 22 octobre et du 4 novembre 2020, l'équipe de direction de DALET, Long Path Partners et certains actionnaires historiques annoncent la réalisation de la cession en numéraire hors marché et de l'apport en nature, à une société ad hoc nommée Dalet Holding SAS (« Dalet Holding ») d'un total de 3.212.354 actions DALET représentant environ 80,7% du capital[1] et 84,4% des droits de vote théoriques de la Société, à un prix de 13,52 euros par action.

Les 3.212.354 actions DALET ainsi acquises par Dalet Holding représentaient au total (i) 4.319.112 droits de vote préalablement à la réalisation de l'opération (soit environ 84,4% des droits de vote théoriques de la Société au 1er décembre 2020[2]) et (ii) 3.212.354 droits de vote à la suite de la réalisation de l'opération, laquelle a entraîné la perte de droits de vote double (soit environ 80,1% des droits de vote théoriques de la Société). Une entité dédiée constituée par Long Path Partners pour les besoins de l'opération (le « SPV Long Path ») détient environ 51,5% du capital de Dalet Holding.



Il est rappelé que Dalet Holding déposera à titre obligatoire, un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant le solde des actions DALET, au prix unitaire identique de 13,52 €. Il est également rappelé que Dalet Holding se réservera par ailleurs la possibilité de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique si la condition du seuil de détention était remplie. Ce projet d'offre publique ne sera soumis à aucune condition suspensive, étant néanmoins précisé que la réalisation de l'offre publique reste quant à elle soumise à la décision de conformité de l'Autorité des Marchés Financiers sur le projet d'offre publique. La clôture de l'offre publique devrait intervenir au cours du premier trimestre 2021.

Dans l'hypothèse où l'offre publique d'achat simplifiée et le retrait obligatoire seraient mis en œuvre, Dalet Holding serait contrôlée par le SPV Long Path à hauteur de 60,7% de son capital social, ledit SPV Long Path assurant le financement intégral de l'offre publique et du retrait obligatoire précités.

Tel qu'annoncé auparavant, le 26 octobre 2020 le conseil d'administration de DALET a désigné le cabinet Finexsi, représenté par Messieurs Olivier Peronnet et Errick Uzzan, en qualité d'expert indépendant, conformément aux dispositions des articles 261-1 I 1°, 2° et 4° du règlement général de l'AMF. Le Collège de l'Autorité des Marchés Financiers en date du 10 novembre 2020 ne s'est pas opposé à la désignation du cabinet Finexsi.

Le groupe DALET reste dirigé par toute l'équipe managériale en place.



À propos de DALET Digital Media Systems

Dalet permet aux diffuseurs et aux professionnels des médias de transformer leurs flux de production et de distribution grâce à l'optimisation de leurs opérations et une meilleure collaboration, afin de maximiser la valeur de leurs contenus.

Fort de plus de trois décennies d'innovation, Dalet propose des solutions logicielles qui favorisent un meilleur contrôle, une visibilité accrue et une plus grande productivité pour les spécialistes du contenu et les journalistes du monde entier. Des organisations de premier plan telles que Fox Networks Group, Arsenal Football Club, MediaCorp, Audi et la BBC utilisent les solutions Dalet au quotidien.

Une véritable passion pour les médias anime notre équipe, et nous avons pour objectif d'accompagner nos clients pour créer des contenus captivants, magnifiquement réalisés, préparés sans effort et délivrés avec soin.

DALET est coté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.dalet.com.

Contacts :

Actus Finance & Communication : Investisseurs : Olivier Lambert 01 53 67 36 33

Presse-Médias : Vivien Ferran 01 53 67 36 34

A propos de Long Path Partners

Long Path Partners est une société de gestion privée basée à Stamford, CT et à Boston, MA. Les fonds gérés par Long Path Partners investissent dans un nombre limité d'entreprises de qualité ayant un business prévisible et opérant principalement sur les marchés des logiciels d'entreprise et des services commerciaux et d'information. Les investisseurs desdits fonds sont agiles et patients, ce qui permet de nouer des partenariats avec des équipes de direction, souvent des fondateurs, afin de les accompagner sur le long terme tant sur les marchés publics que privés à l'échelle mondiale.

Contact presse Long Path Partners:

John Patrick Adams +1 203-883-1967

[1] Sur un total de 3.979.382 actions au 1er décembre 2020.

[2] Sur un total de 5.118.900 droits de vote théoriques en date du 1er décembre 2020 (conformément à l'article 223-11 I alinéa 2 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, en ce compris les droits de vote attachés aux 17.977 actions auto-détenues et privées de droits de vote).