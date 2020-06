12/06/2020 - 20:30

Paris, le 12 juin 2020



Les actionnaires de DALET sont avisés que l'Assemblée Générale Mixte se tiendra le lundi 29 juin 2019 à 11 h au siège de la société, sis 16/18, rue Rivay –92300 Levallois-Perret

Dans le contexte sanitaire actuel et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, cette assemblée générale se tiendra à huis-clos hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

En conséquence et conformément aux dispositions de l'ordonnance susvisée et du décret n° 2020-418 du 10 avril 2020, les actionnaires de DALET SA sont invités à exercer leurs droits de vote à distance, en remplissant un bulletin de vote par correspondance ou en donnant un mandat de vote par procuration selon les modalités précisées dans l'avis de convocation.



L'avis de réunion valant avis de convocation à l'Assemblée Générale Mixte, comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 25 mai 2020.

L'ensemble des informations et des documents relatifs à l'Assemblée et mentionnés à l'article R. 225-73-1 du Code de commerce français peuvent être consultés, au siège social de la société 16/18 rue Rivay, 92300 Levallois-Perret et sur le site internet, www.dalet.com,rubrique investisseurs.



