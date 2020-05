12/05/2020 - 18:35

Paris, le 12 mai 2020

Les revenus récurrents, en croissance de 24%, atteignent 48% du chiffre d'affaires du 1 er trimestre, marquant un net progrès sur cet objectif stratégique

trimestre, marquant un net progrès sur cet objectif stratégique Malgré les effets du COVID 19, la zone Amérique, principal marché de DALET, progresse de 17%

Les prises de commandes se maintiennent en début d'année ; carnet de commandes facturables pour les 9 mois restants de l'exercice 2020 à 40 M€

Structure financière solide et liquidités préservées

Données non auditées

en millions d'euros T1 2019 T1 2020 Variation Licences 3,0 2,0 -31% Abonnements 0,0 0,5 ns. Maintenance - Support 4,6 5,2 +14% Services 3,0 2,9 -3% Chiffre d'affaires hors Matériels 10,5 10,6 +1% Matériels 1,2 1,3 +6% Total Chiffre d'affaires trimestriel 11,7 11,8 +1%



DALET, spécialiste de solutions logicielles pour la création, la gestion et la distribution de contenus multimédias à destination des broadcasteurs, opérateurs et producteurs de contenu, a réalisé, malgré un contexte perturbé par la crise sanitaire, un début d'exercice solide avec un chiffre d'affaires de 11,8 M€, en légère hausse de +1% à données publiées.



Dynamisme des revenus récurrents : +24%

Le Groupe bénéficie, au 1er trimestre 2020, de la forte progression des revenus de Maintenance/Support (+14%) ainsi que des revenus Abonnements, pour un montant de 0,5 M€, issus de la plateforme Flex Media acquise en juillet 2019. Ce dynamisme traduit le recours croissant des clients aux offres de services proposées par DALET, ainsi que la pertinence de la plateforme Flex media sur ses marchés. Le Groupe a par ailleurs renouvelé deux contrats importants sur cette plateforme au cours de la période.

La part récurrente du chiffre d'affaires, un indicateur clé pour la société, est ainsi en forte croissance et atteint 48% sur le 1er trimestre.

Le chiffre d'affaires de la partie Licences est, quant à lui, en net recul à 2,0 M€, dû à un effet de base très défavorable (forte progression sur le début d'année 2019) et au ralentissement de l'activité dans le contexte de la crise sanitaire (report de certains jalons sur les projets).



Croissance toujours soutenue en Europe et sur l'Amérique du Nord

DALET a enregistré une croissance de +17% à 5,7 M€ sur la zone Amériques, fruit des efforts commerciaux effectués aux Etats-Unis. En Europe, l'activité affiche une croissance de +7% pour s'établir à 4,7 M€. L'Asie-Pacifique, qui avait connu une forte progression au 1er trimestre 2019, avec des gains de projets significatifs au Japon et en Australie, est en net repli sur le début d'exercice 2020 à 1,0 M€.



Bon niveau de résilience de l'activité dans le contexte sanitaire actuel

Comme indiqué en avril (cf. communiqué du 22 avril 2020), le développement de la crise sanitaire, en Europe et aux États-Unis, conduit certains clients à freiner ou à reporter leurs investissements, impactant ainsi les objectifs de croissance du Groupe pour l'exercice 2020.

Alors que le timing et la vigueur de la reprise demeurent incertains, le Groupe n'est pas en mesure de communiquer d'objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Néanmoins, DALET, qui dispose d'une structure financière solide et de liquidités suffisantes, estime pouvoir limiter les effets de la crise sur l'activité du Groupe, grâce notamment à une part croissante de revenus récurrents (36% sur l'exercice 2019 et 48% au 1er trimestre 2020) et au maintien du carnet de commandes à un niveau élevé.

Ainsi, le Groupe enregistre, sur les 4 premiers mois de l'exercice 2020, des prises de commande pour un montant de 7,7 M€ (contre 11,8 M€ sur la même période en 2019 et 8,1 en 2018). A date, et en tenant compte des reports déjà annoncés par les clients, le carnet de commandes facturables de DALET pour les 9 mois restants de l'exercice 2020 s'établit à 40 M€.

Le Groupe s'attache, dans le contexte actuel, à accroître sa présence sur ses marchés. DALET suit attentivement l'évolution de la situation et tiendra le marché informé de toute évolution notable sur son activité.



Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020 le 27 juillet 2020 après bourse

À propos de DALET Digital Media Systems

Les solutions DALET permettent aux diffuseurs et aux professionnels des médias de créer, de gérer et de distribuer des contenus plus rapidement et avec plus d'efficacité, afin de maximiser la valeur de leurs assets media. DALET propose une riche palette d'outils collaboratifs, permettant de gérer de bout en bout des workflows pour salles de rédaction, programmes d'informations, de sports et de divertissement, la post-production, l'archivage, la radio, les organismes gouvernementaux et corporate.

Les plateformes DALET sont modulaires et évolutives. Elles proposent des applications ciblées riches en fonctionnalités permettant d'adresser des missions critiques pour des petites et grandes organisations média, telles que la planification, l'orchestration de workflow, l'acquisition, le catalogage, le montage, le transcodage, l'automation de diffusion, la distribution multiplateforme et l'analytics.

L'intégration de l'activité Ooyala Flex Media Platform a ouvert de vastes possibilités aux clients de Dalet pour déployer des stratégies digitales innovantes. En leur permettant de mieux adresser leur audience grâce à une distribution multi-plateforme agile de contenu, la solution s'adapte à un plus large éventail de marchés, tels que les équipes et les ligues de sport, les marques et les organisations d'entreprises, mais aussi les sociétés de médias qui élargissent leurs offres digitales.

Les outils DALET sont utilisés dans le monde entier par des milliers de producteurs et de distributeurs de contenus, y compris des opérateurs publics de télévision et de radio (BBC, FMM, France TV, Radio Canada, RAI, TV2 Denmark, RFI, Russia Today, RT Malaysia, SBS Australia, VOA), les plus grands réseaux et opérateurs privés (Canal+, Fox, Euronews, MBC Dubai, MediaCorp, Fox Sports Australia, Turner Asia, Mediaset, Orange, Charter Spectrum, Warner Bros, Sirius-XM Radio), des organisations sportives (National Rugby League, FIVB, Bundesliga) et des organismes gouvernementaux (Parlement Britannique, NATO, Nations Unies, Veterans Affairs, NASA).

DALET est côté sur Euronext Paris compartiment C. ISIN: FR0011026749, Bloomberg DLT:FP, Reuters: DALE.PA, Mnémo: DLT. Plus d'informations sur www.DALET.com.

