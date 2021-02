19/02/2021 - 18:00

19 février 2021

CYBERGUN présente son agenda financier de publication de ses résultats de l'exercice 2020.

Pour rappel, l'Assemblée Générale des actionnaires a voté, en octobre 2019, un changement de la date de clôture de l'exercice fiscal au 31 décembre contre le 31 mars précédemment. Par conséquence, l'exercice ouvert le 1er avril 2019 aura une durée exceptionnelle de 21 mois pour clôturer au 31 décembre 2020.

CYBERGUN a publié des comptes intermédiaires au 30 septembre 2019[1] ainsi que son chiffre d'affaires et sa position de trésorerie au 30 septembre 2020[2]. La Direction de la société s'est concentrée au cours de l'année 2020 sur les sujets opérationnels et la finalisation du plan de restructuration financière qui s'est traduit, le 1er décembre 2020, par le lancement de la procédure d'equitization de la dette financière[3].

La société publiera des comptes intermédiaires au 30 juin 2020 au plus tard le 15 mars 2021 et ses comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 dans les délais légaux soit, au plus tard, le 30 avril 2021.

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

