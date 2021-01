04/01/2021 - 08:30

4 janvier 2021.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce avoir finalisé l'acquisition de son tout nouveau site de production « made in France » destiné à accélérer le développement de son pôle « Militaire ».

Comme déjà annoncé, CYBERGUN et VALANTUR, au travers de leur filiale commune ARKANIA, ont négocié l'acquisition d'un site de production afin de disposer d'une capacité de fabrication « made in France ». L'acte final a été signé comme prévu avant la fin de l'année. Le site, d'une superficie de plus de 10 000 m², devrait entrer en production d'ici à la fin du 1er semestre 2021.

Recevez gratuitement toute l'information financière de Cybergun par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES-LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Nicolas BOUCHEZ au +33 1 53 67 36 74

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86