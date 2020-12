09/12/2020 - 08:30

9 décembre 2020.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la réception d'une nouvelle commande de répliques pour son pôle Militaire.

Cette nouvelle commande, passée par l'Armée de terre française, doit être livrée au cours du 1er semestre 2021 et concerne plus de 400 répliques du GLOCK 17 et leurs accessoires. Pour mémoire, les Armées françaises ont conclu, en janvier 2021, un marché avec la société GLOCK GmbH pour l'acquisition d'un minimum de 75 000 pistolets semi-automatiques GLOCK 17 Génération 5[1] et comptent s'équiper progressivement de répliques pour l'entraînement.

Cette commande vient en complément des nombreux développements en cours pour le pôle militaire, que ce soit le développement d'un projet révolutionnaire avec l'un des principaux fabricants mondiaux d'armes, l'alliance avec un leader mondial dans le domaine de la défense dans le cadre d'une réponse commune à une consultation lancée par le Service acquisitions des Armées d'un grand pays européen ou l'accompagnement d'un spécialiste dans la fourniture de systèmes de simulation et d'équipements dédiés à l'instruction et l'entrainement au tir dans le cadre d'un nouveau marché qu'il a gagné dans un pays européen.

A propos de CYBERGUN : www.cybergun.com

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 mars 2019, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 28 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

[1] Cf. communiqué de presse du 8 janvier 2020