7 décembre 2020.

CYBERGUN publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant son capital social, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers.

Date Nombre d'actions Nombre de droits de vote 30/11/2020 4 790 059 682 Théoriques 4 790 059 682 Exerçables[1] 4 790 059 868

Dans le cadre des démarches liées à l'actualisation du nombre d'actions composant son capital social, la société annonce qu'entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020, le contrat de financement par OCEANE a donné lieu à l'émission de 4 581 612 955actions.

La société rappelle :

qu'elle s'est engagée à ne plus utiliser sa ligne de financement obligataire à compter du 1 er décembre et jusqu'à la fin de la période d'equitization de la dette obligataire et de la dette des créanciers financiers (CECA) ;

qu'à ce jour, l'intégralité des obligations émises dans le cadre de ce programme ont été converties en actions.

Dans le cadre des opérations d'equitization de la dette obligataire et de la dette des créanciers financiers (CECA) et d'exercice des BSA k1 , la société informe que ces opérations ont donné lieu, entre le 1er décembre et le 7 décembre 2020, à l'émission de 909 442 935 actions et que le capital social de la société est ainsi composé de 5 699 502 617 actions.

Pour mémoire, le suivi permanent de création des actions nouvelles issues notamment des opérations d'equitization fait l'objet d'un tableau de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site Internet de CYBERGUN[2].

[1] Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions privées de droit de vote.

[2] https://cybergun.com/obligations-fiducie-v2/