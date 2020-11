30/11/2020 - 08:55

Rebond de +45% de l'activité commerciale malgré la crise sanitaire ;

Augmentation des stocks à 9,1 MEUR ;

Renforcement de la trésorerie disponible à 8,5 MEUR, dont 2 MEUR issus d'un nouveau tirage réalisé ce jour sur la ligne de financement obligataire ;

Plus aucune obligation convertible au bilan.

30 novembre 2020.

CYBERGUN fait un point sur son activité commerciale et sa situation financière à fin novembre 2020, dans le prolongement du communiqué de presse publié le 24 novembre dernier sur la situation à fin septembre.

Sur le plan commercial, l'activité d'octobre et novembre s'inscrit en croissance de +45%[1], à 5,8 MEUR, malgré l'impact de la crise financière sur l'activité du pôle « civil » (fermeture des points de vente) et du pôle « militaire » (reports de contrats). Le Groupe a stabilisé ses ventes en Europe, vu ses facturations progresser de plus de 70% aux Etats-Unis et plus que quadrupler en Asie.

CYBERGUN confirme ainsi l'accélération de son rebond engagé au 3ème trimestre 2020 (hausse de +4%) et le succès de sa stratégie de reconquête commerciale. Depuis début 2020, le volume d'affaires atteint 21,9 MEUR, soit une croissance retraitée[2] de 5% sur la même période de 2019[3].

Comme annoncé, cette stratégie passe par la reconstitution progressive des stocks afin de pouvoir répondre au mieux à la demande des clients. À fin novembre, la société dispose de 9,1 MEUR de stocks contre 7,3 MEUR à fin septembre 2020[4].

Cette politique qui porte aujourd'hui ses fruits a été rendue possible par l'utilisation de la ligne de financement obligataire qui permet de couvrir le stock, en grande partie payé comptant, et les créances clients. Depuis le 1er octobre 2020, CYBERGUN a ainsi levé 8 MEUR, dont 2 MEUR reçu ce jour[5], via cette ligne de financement.

La bonne gestion de ces fonds permet à CYBERGUN d'afficher à fin novembre une trésorerie disponible de 8,5 MEUR, contre 2,1 MEUR au 30 septembre 2020. Dans le même temps, l'intégralité des obligations convertibles émises à ce jour ont été converties[6].

[1] Données non auditées

[2] Retraitement de l'activité « Grand public » hors Chainstores aux États-Unis arrêtée à partir d'avril 2019 dans le cadre de l'accord de distribution avec EVIKE.COM.

[3] 22,7 MEUR en données publiées et 20,9 MEUR en données retraitées

[4] Contre 7,7 MEUR indiqué dans le communiqué de presse du 24 novembre 2020

[5] Tirage donnant lieu à la création de 959 212 374 actions nouvelles afin d'ajuster les parités de conversion des tirages précédents

[6] La conversion de l'intégralité des obligations émises entre le 1er octobre 2020 et le 30 novembre 2020 a donné lieu à la création de 5 012 093 487 actions nouvelles, dont celles émises ce jour. Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues notamment des conversions des OCEANE fait l'objet d'un tableau de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site Internet de CYBERGUN.