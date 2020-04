28/04/2020 - 08:30

28 avril 2020.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, présente ses résultats semestriels de l'exercice 2019-2020 couvrant la période du 1er avril 2019 au 30 septembre 2019. Les comptes semestriels sont mis à la disposition du public et peuvent être consultés sur le site Internet de la société : cybergun.com/infos-reglementees/#rapfinaciersemes

Pour rappel, l'Assemblée Générale des actionnaires a voté, en octobre 2019, un changement de la date de clôture de l'exercice fiscal au 31 décembre contre le 31 mars précédemment. Par conséquence, l'exercice ouvert le 1er avril 2019 aura une durée exceptionnelle de 21 mois pour clôturer au 31 décembre 2020.

Hugo BRUGIÈRE, PDG de CYBERGUN, déclare : « Ces comptes semestriels sont très encourageants et démontrent que CYBERGUN est sur la bonne voie pour atteindre l'équilibre financier. L'assainissement fort du bilan intervenu depuis la clôture de ce semestre permettra au Groupe d'être totalement désendetté à la fin de l'exercice. Par ailleurs, les nombreux projets en cours, rendus possibles par la ligne de financement en fonds propres mise en œuvre, permettent à la Direction d'être résolument optimiste sur l'avenir du Groupe. »

AMÉLIORATION SENSIBLE DU RÉSULTAT NET RETRAITÉ

Normes IFRS - En KEUR - Données non auditées S1 2018-2019

Publié S1 2018-2019

Retraité S1 2019-2020

Retraité Chiffre d'affaire 14 584 14 565 12 074 Marge brute 4 823 4 821 3 791 % du chiffre d'affaires 33% 33% 31% Résultat opérationnel (1 131) (1 131) (830) Coût de l'endettement financier net (222) (222) (262) Autres produits et charges financiers 530 530 382 Impôts - - (2) Résultat net de la période (823) (823) (361) Résultat net retraité de la période (*) n.a (470) (361) (*) Résultat net retraité des éléments concernés par les opérations de restructuration de l'endettement financier du groupe

Le chiffre d'affaires du groupe CYBERGUN pour le 1er semestre 2019-2020 s'établit à 12,1 MEUR contre 14,6 MEUR pour la même période de l'exercice précédent du fait du repositionnement stratégique du Groupe.

Aux Etats-Unis, CYBERGUN a signé un contrat majeur de distribution avec la société EVIKE.COM, leader américain de la distribution d'AirSoft, qui est devenu son distributeur sur le marché américain, limitant ainsi les capitaux engagés pour optimiser le retour sur investissement. De même, en Asie, le Groupe est désormais concentré sur une activité de gestion de contrat de distribution moins gourmande en capitaux et structurellement rentable.

La marge brute semestrielle ressort à 3,8 MEUR, soit 31,4% du chiffre d'affaires contre 33,1% au 1er semestre 2018-2019 et 27,9% sur l'ensemble de l'exercice 2018-2019. Ce taux traduit la capacité du Groupe à maintenir un haut niveau de valeur ajoutée. Les taux structurellement plus faibles générés par les accords de distribution aux Etats-Unis et en Asie sont compensés par le déploiement vertueux sur le segment Militaire.

Le résultat opérationnel semestriel est en amélioration de 0,3 MEUR (-0,9 MEUR contre -1,1 MEUR). Le plan d'économies mis en œuvre a permis de diminuer de 12% l'ensemble des charges opérationnelles courantes[1] et ainsi d'amortir l'impact du repli de la marge brute alors que les quelques charges non courantes liées aux restructurations sont compensées par d'autres produits.

De même, le résultat net retraité des charges financières liées aux opérations de restructuration de l'endettement financier et non amenées à être renouvelées est en amélioration de 0,1 EUR sur un an, à -0,4 MEUR.

ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE AVANT RESTRUCTURATION DE LA DETTE OBLIGATAIRE

Au 30 septembre 2019, CYBERGUN disposait de 3,3 MEUR de fonds propres contre 0,4 MEUR au 31 mars 2019 grâce aux levées de fonds réalisées au cours du semestre pour soutenir l'activité.

A fin septembre 2019, CYBERGUN disposait également d'une trésorerie de 1,9 MEUR et du soutien financier de son actionnaire de référence, RESTARTED INVESTMENT, qui s'est engagé à couvrir les éventuels besoins de financement de l'activité au moins jusqu'à fin 2020.

Surtout, les 12,0 MEUR de dettes financières encore au bilan à fin septembre 2019 ont depuis été soldées dans le cadre de la renégociation de la dette obligataire et du remboursement anticipé de la ligne de financement accordée par ENCINA aux Etats-Unis. Le profil financier du Groupe s'en trouve ainsi largement amélioré. Grâce aux fonds levés depuis la clôture du semestre et à la résolution de la problématique de la dette obligataire, le Groupe s'est complétement désendetté financièrement et devrait présenter à fin 2020 un passif totalement assaini.

PERSPECTIVES

Si le dernier trimestre civil de l'année 2019 et le 1er trimestre 2020 ont été essentiellement consacrés à la restructuration de la dette financière qui a été finalisée avec succès (cf. notamment communiqué de presse du 8 avril 2020), le Groupe a réalisé plusieurs avancées notamment sur le plan opérationnel qui porteront la dynamique commerciale des prochains mois, notamment :

Le gain de l'appel d'offres pour le remplacement de toutes les armes de poing de l'Armée française par le manufacturier d'armes autrichien GLOCK GMBH conseillé par CYBERGUN à travers son département SPARTAN MILITARY & LAW ENFORCEMENT. Ce marché majeur, estimé à des dizaines de millions d'euros, porte sur la fourniture d'un minimum de 75 000 pistolets semi-automatiques GLOCK 17 et accessoires. L'accord prévoit une rémunération de SPARTAN MILITARY & LAW ENFORCEMENT au pourcentage sur la vente des produits manufacturés par GLOCK pendant la durée du contrat-cadre.

par le manufacturier d'armes autrichien GLOCK GMBH conseillé par CYBERGUN à travers son département SPARTAN MILITARY & LAW ENFORCEMENT. Ce marché majeur, estimé à des dizaines de millions d'euros, porte sur la fourniture d'un minimum de 75 000 pistolets semi-automatiques GLOCK 17 et accessoires. L'accord prévoit une rémunération de SPARTAN MILITARY & LAW ENFORCEMENT au pourcentage sur la vente des produits manufacturés par GLOCK pendant la durée du contrat-cadre. La création de la société ARKANIA, en partenariat avec le Groupe VALANTUR , acteur français spécialisé dans la fabrication de sous-ensembles et de servitudes destinés à l'aéronautique civile et militaire. Cette filiale commune détenue à 51% par CYBERGUN sera notamment engagée sur (i) la finalisation et la mise en fabrication de l'arme développée pour le compte d'un grand manufacturier d'armes, (ii) l'assemblage de répliques AirSoft « made in France », pour les marchés militaires nécessitant une production dans un pays membre de l'OTAN via une opération d'acquisition (en cours) d'un site de production, (iii) et le développement d'un autre projet en partenariat avec un grand équipementier européen.

, acteur français spécialisé dans la fabrication de sous-ensembles et de servitudes destinés à l'aéronautique civile et militaire. Cette filiale commune détenue à 51% par CYBERGUN sera notamment engagée sur (i) la finalisation et la mise en fabrication de l'arme développée pour le compte d'un grand manufacturier d'armes, (ii) l'assemblage de répliques AirSoft « made in France », pour les marchés militaires nécessitant une production dans un pays membre de l'OTAN via une opération d'acquisition (en cours) d'un site de production, (iii) et le développement d'un autre projet en partenariat avec un grand équipementier européen. Le renforcement du portefeuille de licences avec la signature d'un contrat de licence exclusive mondiale avec la société turque CANIK. Ce contrat couvre notamment la conception, la production et la distribution de calibres 4.5mm et 6mm pour les marchés civil et militaire.

L'impact de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et ses répercussions sur l'économie mondiale sont encore difficiles à appréhender. Comme annoncé le 16 mars 2020, la société a mis en œuvre un plan de continuité d'activité, via un recours généralisé au télétravail et au mécanisme de l'activité partielle, tout en sécurisant ses approvisionnements. Dans ce contexte, la société ne communique aucun objectif chiffré pour l'exercice en cours.

[1] Différence entre la marge brute et le résultat opérationnel courant