22/12/2020 - 12:20

La Valette du Var (France), le 22 décembre 2020

COVID 19 : CIOA assure l'implantation d'une unité de production de masques en Martinique

C'est la 5ème commande d'unités industrielles de ce type, finalisée par CIOA sur l'exercice.

Cette nouvelle installation d'une capacité de 20 millions de masques, est à l'initiative du GROUPE EDOUARD OURMIAH (GEO), un des plus gros employeurs des Antilles Françaises.

La mise en service de cette usine, implantée dans la commune du Gros Morne au centre de la Martinique, est prévue pour Mars 2021 et entraînera la création de 10 emplois. Elle couvrira les besoins en masques de protection chirurgicaux et FFP2 pour la Martinique, la Guadeloupe et les petites Antilles anglophones.

GEO s'appuie sur la solution de Manufacturing as a Service (MaaS) du CIOA qui lui assure un accompagnement à toutes les phases de son projet :

Pré-installation : cahier de charges, conception, étude économique,

Installation : sourcing des équipements, logistique, installation, formation, mise en fonctionnement,

Post-installation : approvisionnement en matières premières, système d'information, maintenance.

Pour sa solution de MaaS, CIOA mobilise les services d'ingénierie de son cerveau collectif ainsi que les fabricants d'équipements industriels adhérents de son écosystème, pour offrir des services d'installation clé en main d'unités industrielles sur mesure, pour la production de n'importe quel bien, partout dans le monde.

Cette expertise a été naturellement mise à profit pour satisfaire aux besoins nés de la crise sanitaire comme la production de masques, grâce à des micro-usines modulables d'une capacité allant jusqu'à 100 millions d'unités.





À PROPOS

GEO, le Groupe Edouard OURMIAH

Créé en 2001, le GROUPE EDOUARD OURMIAH (GEO) est un véritable acteur du développement aux Antilles Françaises. Avec 1 200 collaborateurs, le GEO s'est spécialisé dans les services externalisés aux entreprises et institutions. GEO intervient notamment dans les secteurs du recrutement, du travail temporaire, de la formation, de l'insertion et de la restauration d'entreprise.

Groupe EDOUARD OURMIAH : https://groupeourmiah.com



À propos de CIOA :

Groupe d'ingénierie d'affaires, CIOA aide les organisations de toute sorte à résoudre leurs problématiques cruciales, avec des solutions innovantes qui trouvent leurs sources dans la diversité de son écosystème global. Cet écosystème compte 550 000 opérateurs économiques de 140 pays dont 120 000 fournisseurs.

Dans le domaine tertiaire, les services de soutien couvrent le numérique, le procurement, le développement à international.

Dans le domaine industriel, l'offre de Manufacturing as a Service (MaaS) vise les domaines de la construction off-site et la production de biens divers, sur demande.

Groupe CIOA : www.cioa.com