(Euronext Paris - Compartiment C)

16/02/2021 - 18:00

Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote

et d'actions composant le capital social

Article 223-16 du règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date d'arrêté des informations Nombre total

d'actions

composant le capital Nombre total

de droits de vote 31 janvier 2021 112 851 336 Total brut des droits de vote :



123 816 795

Total net(*) des droits de vote :



116 574 593



*Total net = nombre total de droits de vote attachés au nombre total d'actions – actions privées de droit de vote

À propos de Cibox [email protected]

Créée en 1995, Cibox [email protected] est une entreprise française spécialisée dans les produits électroniques.

Au cours des années, la Société a acquis une grande expérience en matière de conception et développement, et elle propose à ce jour une large gamme de produits innovants. L'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé auprès de la distribution spécialisée, généraliste et « pure players » du e-commerce.

Spécialisée dans le design et la conception de produits technologiques conviviaux sur différents marchés, Cibox entend jouer un rôle moteur dans la révolution initiée de la mobilité urbaine.

Cotation : Euronext Paris, Compartiment C

Code ISIN : FR 0000054322 - CIB