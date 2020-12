(Euronext Paris - Compartiment C)

17/12/2020 - 18:30

Cibox Interactive annonce que ses actions deviennent éligibles au Service de Règlement Différé (SRD) sur le segment « long-seulement » à partir du 29 décembre 2020, suite à la révision annuelle par Euronext Paris.

Le service SRD « long-seulement », encadré par des règles prudentielles strictes, permet aux investisseurs détenant un compte titres français de bénéficier d'un différé de règlement à l'achat des titres, permettant ainsi de bénéficier d'un effet de levier à la hausse.

