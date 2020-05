25/05/2020 - 18:00

Dans le contexte actuel lié à la pandémie de Covid-19, et en conformité avec l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de Covid-19, le Conseil d'administration du 22 avril 2020 de la Société a décidé de tenir exceptionnellement l'Assemblée Générale Mixte à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister, dans les bureaux de la société Wojo – 16, rue Washington – 75008 Paris. Il ne sera pas possible d'y participer par visioconférence ou téléconférence.

Nous vous invitons par conséquent à ne pas demander de carte d'admission mais à exprimer votre vote à distance ou à donner pouvoir, soit par courrier, soit en utilisant l'adresse électronique agmandats@ciboxcorp.com. Les délais postaux étant incertains dans les circonstances actuelles, les actionnaires sont invités à privilégier les moyens de télécommunication électronique pour voter par correspondance ou donner procuration préalablement à l'Assemblée.

L'ordre du jour et le projet de texte des résolutions ont été publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires du 22 mai 2020 (www.journal-officiel.gouv.fr).

Vous avez par ailleurs la possibilité de poser des questions écrites en ligne, en joignant votre attestation d'inscription en compte à l'adresse suivante : agmandats@ciboxcorp.com, au plus tard le 4ème jour ouvré précédant la date de l'Assemblée Générale. Aucune question ne pourra entre posée et aucune résolution nouvelle ne pourra être inscrite à l'ordre du jour pendant l'Assemblée Générale.

Les modalités d'organisation de l'Assemblée Générale étant susceptibles d'évoluer en fonction des impératifs sanitaires, législatifs et réglementaires, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l'Assemblée Générale 2020 sur le site internet de la Société (www.ciboxcorp.com).

Prochaine communication

Chiffre d'affaires du 2nd trimestre 2020 – 16 juillet 2020 après Bourse

À propos de Cibox Inter@ctive

Créée en 1995, Cibox Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans les produits électroniques.

Au cours des années, la Société a acquis une grande expérience en matière de conception et développement, et elle propose à ce jour une large gamme de produits innovants. L'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé auprès de la distribution spécialisée, généraliste et « pure players » du e-commerce.

Spécialisée dans le design et la conception de produits technologiques conviviaux sur différents marchés, Cibox entend jouer un rôle moteur dans la révolution initiée de la mobilité urbaine.

Yeep.me, Scooty et Cibox sont des marques déposées de Cibox Inter@ctive.

Cotation : Euronext Paris, Compartiment C

Code ISIN : FR 0000054322 - CIB