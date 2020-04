(Euronext Paris - Compartiment C)

22/04/2020 - 18:00

Résultats 2019

. CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL DE 7 MILLIONS D'EUROS

. PROGRESSION DU TAUX DE MARGE EN LIEN AVEC LE RECENTRAGE VERS L'ACTIVITÉ DE MOBILITÉ

. RÉSULTAT NET À L'ÉQUILIBRE

En K€ 2019 2018 Chiffre d'affaires 7 024 11 242 Marge brute (1) 1 776 1 855 Résultat d'exploitation (162) 0 Résultat financier 193 135 Résultat exceptionnel (25) (187) Résultat net 6 (52)

(1) Marge brute = chiffre d'affaires diminué des charges suivantes : achats consommés, variation de stocks, droits de douane, transport sur achat

Le Conseil d'administration s'est réuni le 22 avril 2020 pour arrêter les comptes sociaux de l'exercice 2019. Le rapport d'audit relatif à la certification des comptes est en cours de finalisation.

Un chiffre d'affaires en repli compte-tenu du recentrage sur l'activité Mobilité

Comme précédemment annoncé dans le communiqué du 30 janvier 2020, le repli du chiffre d'affaires provient principalement du quasi-arrêt des ventes de smartphones et dans une moindre mesure d'une diminution des ventes de la catégorie Stockage.

Le recentrage de CIBOX vers l'activité de mobilité électrique a permis de générer une hausse des ventes des produits de mobilité de 21% en 2019, notamment en lien avec le début de la commercialisation des produits de la marque yeep.me.

Hors activité Smartphones, le chiffre d'affaires 2019 est en recul de 1,8% par rapport à 2018.

Hausse du taux de marge brute et du résultat net

Conséquence du recentrage sur l'activité de mobilité, le taux de marge brute progresse de 16,5% en 2018 à 25,3% en 2019.

Le résultat d'exploitation est en recul par rapport à 2018, compte tenu de la baisse de la marge brute et de la hausse de la masse salariale, CIBOX ayant continué d'investir dans ses équipes de développement produit, sa force commerciale, et en particulier dans l'offre locative pour les entreprises, dont le lancement commercial aura lieu en 2020.

Le résultat financier progresse légèrement en 2019 en raison principalement de reprises de provisions concernant les titres DMS et les titres auto-détenus pour un total de 272 K€.

Le résultat exceptionnel enregistre une perte de 25 K€.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le résultat net 2019 est un bénéfice de 6 K€, contre une perte de 52 K€ au titre de l'exercice précédent.

Trésorerie et structure financière

Au 31 décembre 2019, les capitaux propres s'élèvent à 4 679 K€ contre 3 673 K€ au 31 décembre 2018, l'augmentation résultant pour l'essentiel par l'augmentation de capital d'un million d'euros réalisée en juillet 2019.

Au 31 décembre 2019, le poste du bilan « Disponibilités et valeurs mobilières de placement »,

qui s'élève à 1 925 K€, se décompose comme suit :

- Disponibilités : 935 K€ ;

- Valeurs mobilières de placement : titres de la société DMS pour 426 K€, soit une valeur brute de 911 K€ que vient diminuer une provision de 485 milliers d'euros ;

- Titres auto-détenus : 564 K€.

Perspectives

Les perspectives ont été détaillées dans les communiqués de presse des 30 janvier 2020 et du 14 avril 2020.

À propos de Cibox Inter@ctive

Créée en 1995, Cibox Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans les produits électroniques.

Au cours des années, la Société a acquis une grande expérience en matière de conception et développement, et elle propose à ce jour une large gamme de produits innovants. L'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé auprès de la distribution spécialisée, généraliste et « pure players » du e-commerce.

Spécialisée dans le design et la conception de produits technologiques conviviaux sur différents marchés, Cibox entend jouer un rôle moteur dans la révolution initiée de la mobilité urbaine.

Yeep.me, Scooty et Cibox sont des marques déposées de Cibox Inter@ctive.

