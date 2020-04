(Euronext Paris - Compartiment C)

14/04/2020 - 18:00

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020

Croissance de 270% des ventes portée par l'activité Mobilité

(Plus de 90% de l'activité du premier trimestre)

En K€ 2020 2019 Variation T1 4 419 1 193 +270% T2 2 077 T3 2 006 T4 1 748 Total 4 419 * 7 024

(*données non auditées)

Chiffre d'affaires au 1er trimestre 2019 : 4 419 milliers d'euros

Le chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 s'élève à 4 419 milliers d'euros, contre un chiffre d'affaires de 1 193 milliers d'euros au 1er trimestre 2019, soit une hausse de +270%. Cette progression des ventes provient du développement de l'activité de mobilité, avec des livraisons importantes au cours du trimestre à la grande distribution, l'activité stockage étant stable par rapport à l'an dernier.

Impact de la crise sanitaire COVID-19

Face à la crise sanitaire du coronavirus, Cibox a mis en place un plan d'action permettant la poursuite de ses activités durant la crise, tout en prenant les mesures nécessaires pour protéger la santé de ses collaborateurs et de leurs proches. Depuis le 16 mars 2020, les collaborateurs ont ainsi été mis en télétravail ou bien placés en activité partielle.

Malgré ce contexte peu favorable, Cibox poursuit les livraisons à ses clients, livraisons parfois décalées, compte-tenu d'entrepôts en activité réduite ou bien réorientés autour des biens de première nécessité.

Bien que la quasi-totalité des produits vendus soit fabriquée en Asie, une grande partie des produits destinés à être livrés au 1er semestre 2020 a été produite et expédiée avant la période d'expansion du coronavirus. Par ailleurs, les partenaires industriels de Cibox situés en Asie retrouvent progressivement une capacité de production proche d'un niveau normal.

Sur le plan commercial, le carnet de commandes n'a pas subi, à la date du présent communiqué, d'annulations. Tout en restant prudente, l'entreprise prépare la sortie de crise et la reprise de la consommation, notamment en matière de développement produit et de développement commercial.

Concernant les produits, des nouveautés et évolutions seront lancées pour la saison (juin à octobre), et notamment une trottinette dotée d'un équipement ultra-complet et disposant d'une autonomie de 30 km, qui sera vendue à moins de 400 € TTC en prix public.

La commercialisation de l'offre me2 prévue avant l'été, offre locative clé en mains destinée aux entreprises, a été provisoirement suspendue et reportée à une date plus favorable. Cet axe de développement demeure une priorité stratégique pour Cibox qui reste persuadée de la pertinence de cette offre, notamment dans un contexte de sortie de crise où les déplacements individuels en mobilité douce pourraient être privilégiés.

Commentant ces résultats et le contexte actuel, Georges Lebre, Directeur Général Adjoint a précisé :

« Nous sommes satisfaits du premier trimestre, en ligne avec les perspectives de doublement du chiffre d'affaires de l'activité mobilité annoncées en début d'année. Au cours du trimestre écoulé, nous avons signé de premières commandes de trottinettes électriques avec le leader Russe de distribution de produits électroniques qui seront livrées au second trimestre.

Malgré la crise sanitaire, les équipes de Cibox en poste restent mobilisées. Nous remercions nos clients et partenaires qui ont maintenu leurs commandes et qui nous aident au quotidien à en faciliter la livraison.

L'appétence des français et des européens pour les transporteurs individuels, qui s'est traduite par une forte croissance des ventes de trottinettes et vélo électriques en 2018 et 2019, devrait se maintenir voire potentiellement s'intensifier. Dans le contexte actuel, si les transports en commun demeurent une bonne solution tant économique qu'environnementale, certains usagers, pour qui le vélo ou la trottinette électrique étaient jusqu'à présent un nouveau mode de transport alternatif, pourraient privilégier ce mode de déplacement aux transports en commun dont la promiscuité est souvent importante.

Restez chez vous.

Prenez soin de vous et de vos proches. »

Prochaine communication

Résultats 2019 – 22 avril 2020 après Bourse

À propos de Cibox Inter@ctive

Créée en 1995, Cibox Inter@ctive est une entreprise française spécialisée dans les produits électroniques.

Au cours des années, la Société a acquis une grande expérience en matière de conception et développement, et elle propose à ce jour une large gamme de produits innovants. L'essentiel de son chiffre d'affaires est réalisé auprès de la distribution spécialisée, généraliste et « pure players » du e-commerce.

Spécialisée dans le design et la conception de produits technologiques conviviaux sur différents marchés, Cibox entend jouer un rôle moteur dans la révolution initiée de la mobilité urbaine.

Yeep.me, Scooty et Cibox sont des marques déposées de Cibox Inter@ctive.

Cotation : Euronext Paris, Compartiment C

Code ISIN : FR 0000054322 - CIB