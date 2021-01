12/01/2021 - 08:30

Forte résilience de l'activité commerciale en 2020, ponctuant un pic d'activité de la Promotion immobilière, conforme au plan de développement

Habitat Privé (lots) : +6,0%, contribution du protocole d'accord avec Action Logement/SHLMR

Entreprise (m2) : haut niveau des ventes des terrains à bâtir (+44,3%) qui gardent un niveau élevé de réservations (20 570 m2)

CBo Territoria annonce avoir réalisé une activité commerciale satisfaisante en 2020 malgré la crise de la Covid. Cette performance est soutenue par les contributions du protocole d'accord avec Action Logement/SHLMR et le succès des ventes de parcelles tant en Résidentiel qu'en Entreprise. Elle ponctue le pic d'activités de la Promotion immobilière initiée en 2019 afin de dégager un haut niveau de cash-flow pour co-financer le développement de la Foncière dans des actifs tertiaires.



Résidentiel

En nbre 2019 2020 2020/2019 2021 Ventes Réserv. Ventes Réserv. Evolution des ventes Evolution

des réserv. Négo. en cours ventes en bloc Promotion immobilière : logements intermédiaires 79 79 177 37 +124,1% -53,2% 95 Dont ventes en bloc 0 36 122 0 NA -100,0% 95 Dont vente à l'unité 79 43 55 37 -30,4% -14,0% Foncière : Logements intermédiaires anciens 184 13 89 15 -51,6% +15,4% Dont ventes en bloc 140 0 51 0 -63,6% NA * Dont vente à l'unité 44 13 38 15 -13,6% +15,4% Promotion immobilière : Parcelles à bâtir Habitat 86 95 104 106 +20,9% +11,6% S/Total Ventes Habitat privé 349 187 370 158 +6,0% -15,5% Promotion immobilière : logements sociaux 83 0 0 0 -100,0% NA 62 Total résidentiel 432 187 370 158 -14,4% -15,5%

* Prochaines cessions liées au protocole avec Action Logement/SHLMR prévues en 2022 (118 logts)

Résidentiel

En 2020, portée par la vente en bloc de 122 logements à Action Logement/SHLMR, l'activité de Promotion immobilière Habitat affiche 177 ventes de logements privés contre 79 en 2019. Les réservations auprès des particuliers sont en recul à 37 lots contre 43 fin 2019, compte tenu d'une offre réduite avec la fin prévue initialement en 2021 du dispositif de défiscalisation Pinel. La reconduction de ce dispositif offre à CBo Territoria des opportunités pour lancer de nouveaux programmes de logements privés en loi Pinel.

CBo Territoria est également en cours de négociation avec Action Logement/SHLMR pour la contractualisation en 2021 de 3 nouveaux programmes Prêts Locatifs Intermédiaires en VEFA représentant 95 logements. Parallèlement, les prochaines cessions de logements intermédiaires prévues dans le cadre du protocole avec Action Logement/SHLMR se feront pour 118 logements en 2022 compte tenu du délai de conservation de 5 ans exigé par le dispositif de défiscalisation.

Les ventes actées de parcelles Habitat continuent leur progression (+20,9%) à 104 lots grâce à la grande qualité des lotissements commercialisés et à l'enrichissement de l'offre. Le stock de réservations progresse de +11,6% à 106 lots laissant augurer une poursuite de la croissance de ce segment en 2021 fortement générateur de cash.

Comme annoncé, CBo Territoria réduit son activité dans le logement social en cohérence avec les volumes prévus dans ses quartiers aménagés. Le partenariat avec la SHLMR se poursuit avec un objectif de 62 logements à contractualiser en 2021.

Parallèlement, dans le cadre du recentrage de sa Foncière sur les actifs Entreprise, CBo Territoria poursuit la cession de ses actifs résidentiels avec 89 logements cédés dont un programme de 51 acquis par Action Logement/SHLMR dans le cadre du protocole d'accord. Au 1er janvier 2021, le stock de logements en vente à l'unité est de 51.





Entreprise

En m2 2019 2020 2020/2019 Ventes Réserv. Ventes Réserv. Evolution des ventes Evolution des réserv. Promotion immobilière :

Bâti 18 579 525 645 283 -96,5% -46,1% Promotion immobilière Terrain à bâtir 22 531 43 442 32 516 20 570 +44,3% -52,6% Arbitrage patrimonial 266 555 737 0 +177,1% -100,0%

Entreprise

Après une année 2019 exceptionnelle (vente du plus grand Leroy Merlin de La Réunion), la Promotion immobilière Entreprise, activité opportuniste et non récurrente du Groupe, affiche en 2020 un haut niveau de ventes en terrains à bâtir à 32 516 m2, grâce au succès des parcs d'activités ACTIS et du Portail. Le stock de réservations de terrains qui correspond aux dernières parcelles viabilisées de ces lotissements reste à un niveau élevé à 20 570 m2 après le niveau record de 2019.

Prochaine publication de l'agenda financier

Chiffre d'affaires annuel 2020 : Mercredi 17 février 2021, après bourse

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Propriétaire de 3 000 hectares, le Groupe a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion immobilière.

www.cboterritoria.com

CONTACTS