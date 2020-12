21/12/2020 - 18:30

Investissement de 36 M€ de la Foncière dans un projet de Centre Commercial à Mayotte et dans l'acquisition de bureaux en métropole

Dans le cadre de la stratégie de développement de sa foncière, CBo Territoria annonce un investissement de 36 M€ dans deux nouveaux ensembles immobiliers, à Mayotte et en métropole, permettant par ailleurs d'accélérer la diversification géographique du patrimoine du Groupe.

Ces nouveaux actifs hors département de la Réunion représentent près de 10% de la valeur du patrimoine économique* de CBo Territoria au 30 juin 2020 et s'ajoutent aux 4% déjà détenus sur Mayotte.

Développement à Mayotte d'un ensemble d'actifs commerciaux de 8 100 m2 pré -commercialisé à 73%

CBo Territoria annonce avoir conclu un accord avec Colas pour l'acquisition d'un terrain de 2,9 ha à Combani, Mayotte, pour y développer un nouvel ensemble d'actifs commerciaux de 8 100 m2 SDP pour un investissement global de 24 M€. Ces équipements, qui ont reçu l'autorisation d'exploitation commerciale (CROA), seront construits par COLAS dans le cadre d'un Contrat Promoteur Immobilier (CPI).

Pré-commercialisé à ce jour à 73%, l'ensemble commercial comprendra :

Un centre commercial de 6 800 m² SDP dont :

Un supermarché Carrefour sur 1 920 m²

Un Monsieur Bricolage sur 1 200 m²

Une cour de matériaux à l'enseigne Batimax sur 800 m²

Un commerce d'équipement de la personne et de la maison C'TAM sur 1 200 m²

Une galerie commerciale de 17 boutiques sur 1 400 m²

Un comptoir de vente et son entrepôt, de 1 000 m² pour le groupe Cananga (enseigne Distrimax)

Une enseigne de restauration rapide sur 300 m²

Le lancement des travaux est prévu au 2nd semestre 2021 pour une mise en exploitation au 2nd semestre 2023.

Situé sur la commune de Combani, à côté d'une nouvelle station-service, le futur équipement bénéfice d'une position stratégique centrale sur l'Île et est particulièrement bien desservi par les axes routiers majeurs du département, très fréquentés, assurant un flux important pour le centre.

CBo Territoria a également acquis, en continuité du centre commercial, des terrains de 1,8 ha dont le permis d'aménager a été obtenu, et sur lesquels seront développés des projets immobiliers en Promotion immobilière et en Patrimoine, pour répondre notamment aux besoins d'acteurs institutionnels locaux.

Mayotte, département français récent au développement porté par un plan gouvernemental de 1,3 Md €, est un territoire connu par CBo Territoria. Le Groupe y a acquis en 2016 un actif commercial de 2 300 m2 qui héberge l'enseigne C'TAM du groupe Cananga, partenaire historique de CBo Territoria sur Mayotte. Et en 2018, CBo Territoria y a réalisé, en collaboration avec COLAS, Kinga, le plus grand Centre d'affaires mahorais, d'une superficie de 13 600 m2, dont 10 100 m² ont été vendus en Promotion immobilière et 3 500 m2 sont conservés comme actifs Entreprise par le Groupe et sont entièrement loués à des acteurs institutionnels.

Acquisition en métropole d'un ensemble immobilier de bureaux de 5 000 m2 loué à 100%

Par ailleurs, CBo Territoria annonce sa première opération immobilière en métropole avec l'acquisition pour 12 M€ d'un ensemble immobilier de bureaux de 5 000 m2 et 172 parkings, à Roissy-en-France, dans le « Parc des Reflets » au cœur de la ZAC Paris Nord 2, premier parc privé d'affaires européen avec 550 sociétés et 22 000 salariés.

Construits en 2003, les deux bâtiments, présentent un taux d'occupation de 100% avec 5 locataires de qualité (logistique, finance, industrie, RH).

Situés à proximité du RER et d'un accès direct aux autoroutes (Paris-Lille et Roissy CDG-Paris), ces bureaux bénéficieront du Grand Paris Express avec l'ouverture en 2030 de la ligne de métro 17.

Les actifs contribueront immédiatement aux revenus locatifs de CBo Territoria.

* Patrimoine économique : Actifs de placement et quote-part des actifs détenus en sociétés consolidées par mise en équivalence

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Propriétaire de 3 000 hectares, le Groupe a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion immobilière.

Nos documents de communication financière sont accessibles sur notre site :

www.cboterritoria.com

Prochaine publication

Chiffre d'affaires annuel 2020 : Mercredi 17 février 2021, après bourse