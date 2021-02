03/02/2021 - 18:00

Genève, le 3 février 2021

DOLFINES, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles, annonce ce jour avoir réalisé avec succès un placement privé de 1.5 million d'euros d'obligations convertibles sous forme de « Green Bond » auprès d'investisseurs européens qualifiés. Cette levée de fonds contribuera au financement de ses projets contribuant à la transition écologique.

Jean-Claude Bourdon, Président et fondateur de DOLFINES, a indiqué : « L'émission d'un « Green Bond » est une première pour DOLFINES. Elle traduit l'engagement fort de la société dans le domaine des énergies renouvelables, et en particulier l'éolien flottant et l'hydrogène vert. Ces fonds permettront d'intensifier les travaux d'adaptation du design de notre plateforme semi-submersible aux éoliennes de 15 MW et plus, qui constitueront le standard du marché de l'éolien flottant dans les années à venir. Nous remercions Capital Système Investissements qui a placé cette émission en un temps record ».

CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS, intermédiaire financier suisse spécialisé dans l'accompagnement financier des entreprises innovantes, a levé 1.5 million d'euros en club deal auprès d'investisseurs professionnels (banques privées, Family offices, gérants de fortune indépendants) au profit de DOLFINES. Ce financement a été réalisé en dette obligataire convertible avec amortissement mensuel du capital. Cette structuration permet aux investisseurs de récupérer rapidement leur capital et les intérêts de leur prêt, tout en réduisant fortement la charge financière pour l'entreprise. L'obligation est dotée d'un code ISIN ce qui la rend totalement transférable.

Cette émission a été réalisée en conformité avec les European Union Green Bond Standards 2020 établis par le EU Technical Expert Group on Sustainable Finance. Les Green Bonds sont des émissions d'obligations permettant de financer des projets contribuant à la transition écologique. La différence par rapport aux obligations classiques tient dans les engagements pris par l'émetteur, d'une part sur l'usage précis des fonds récoltés qui doit porter sur des projets ayant un impact favorable sur l'environnement et, d'autre part, sur la publication chaque année, d'un rapport rendant compte aux investisseurs de la vie de ces projets. CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS se positionne ainsi comme un acteur important de la place financière Suisse dans la structuration et le placement de Green Bonds.

A propos de DOLFINES (www.dolfines.com)

Créée en 2000, DOLFINES est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l'industrie des énergies renouvelables et conventionnelles. Face aux enjeux de la décarbonisation du secteur de l'énergie et en capitalisant sur sa forte expertise, Dolfines veut jouer un rôle-clé dans cette transition énergétique en concevant et fournissant des services et des solutions innovantes pour l'exploitation des sources d'énergies renouvelables onshore et offshore, au-dessus et en dessous du niveau de la mer. Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DOLFINES est labellisée société innovante et certifiée ISO 9001 pour ses activités d'assistance technique, d'audit, d'inspection et d'engineering.

DOLFINES est cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0010377127 - Mnémo : ALDOL - DOLFINES est éligible au PEA-PME.

A propos de Capital Système Investissements (www.capitalsysteme.com)

Capital Système Investissements est un intermédiaire financier réglementé en Suisse par SO-FIT, FINSOM et GSCGI. Spécialisée dans les financements complexes à destination des entreprises en expansion rapide, CSI fondée en 2001 et basée à Genève, offre aux investisseurs qualifiés des solutions d'investissement en capital ou en dette privée, en sous forme de « club deals ».